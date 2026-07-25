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¡Impresionante! El Ejército mexicano rompe récord desde los aires

¡Impresionante! El Ejército mexicano rompe récord desde los aires

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Para celebrar su 80 aniversario, el cuerpo de élite de los Fusileros Paracaidistas realizó saltos en caída libre desde 18.000 pies de altura, "imponiendo un... 25.07.2026, Sputnik Mundo

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El salto fue realizado en conjunto con militares de Colombia, República Dominicana e Italia desde un avión Spartan de la Fuerza Aérea de México.

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