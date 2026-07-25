¡Impresionante! El Ejército mexicano rompe récord desde los aires

Para celebrar su 80 aniversario, el cuerpo de élite de los Fusileros Paracaidistas realizó saltos en caída libre desde 18.000 pies de altura, "imponiendo un nuevo récord internacional sin precedentes en la región", informó la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena).
"Esta hazaña (...) posiciona a la Defensa y al Ejército Mexicano como instituciones de élite reconocidas a escala mundial, capaces de coordinar operaciones de alta complejidad junto a aliados internacionales", afirmó la autoridad castrense.
El salto fue realizado en conjunto con militares de Colombia, República Dominicana e Italia desde un avión Spartan de la Fuerza Aérea de México.
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