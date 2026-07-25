https://noticiaslatam.lat/20260725/el-precio-de-la-gasolina-sube-casi-un-tercio-en-eeuu-tras-la-reanudacion-del-conflicto-en-oriente-1174415470.html

El precio de la gasolina sube casi un tercio en EEUU tras la reanudación del conflicto en Oriente Medio

El precio de la gasolina sube casi un tercio en EEUU tras la reanudación del conflicto en Oriente Medio

Sputnik Mundo

Los precios en las gasolineras estadounidenses se han disparado casi un 35% desde el inicio del ataque de EEUU e Israel contra Irán, averiguó Sputnik a partir... 25.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-25T15:23+0000

2026-07-25T15:23+0000

2026-07-25T15:23+0000

economía

eeuu

petróleo

sociedad

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/19/1174415658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7ce4400e96e7f1e3cf5ff10628ecb189.jpg

La Asociación Estadounidense del Automóvil señala que entre finales de febrero y el 21 de julio, el costo promedio del galón de gasolina regular pasó de 2,98 a 4,02 dólares, un incremento del 34,7% en menos de cinco meses.El salto estuvo relacionado con la fuerte subida del precio del petróleo. Tras el inicio de las hostilidades, el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz quedó prácticamente paralizado, lo que supuso una amenaza de interrupciones en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, antes del conflicto, alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de energía transitaban por el estrecho.Ante la reducción del tráfico marítimo, el crudo estadounidense WTI llegó a subir hasta un 76%, pasando de unos 65 dólares por barril a más de 114 dólares en abril, antes de moderarse en los meses siguientes: en julio, el barril cotizaba a 79,2 dólares, lo que seguía siendo casi un 22% más caro que antes del inicio de la operación.Para los conductores estadounidenses, el impacto fue directo: llenar un tanque de 15 galones pasó a costar alrededor de 15,6 dólares más que antes del conflicto. No obstante, la diferencia también varía mucho según el estado: mientras algunos pagan menos de 3,50 dólares por galón, en California el precio superó los 5,50 dólares.El 28 de febrero, Washington y Tel Aviv iniciaron una campaña militar a gran escala contra el Estado persa. Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel, así como contra bases militares estadounidenses ubicadas en toda la región de Oriente Medio.Estados Unidos e Irán continúan intercambiando golpes después de la reanudación de las hostilidades la noche del 7 al 8 de julio. Recientemente, el Comando Central estadounidense anunció haber lanzado la décima oleada de ataques contra la nación persa, que, a su vez, respondió con ofensivas a objetos de EEUU en Oriente Medio.

https://noticiaslatam.lat/20260722/tormenta-energetica-perfecta-las-existencias-de-la-ocde-caen-a-su-minimo-desde-1990-por-la-escalada-1174370055.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, petróleo, sociedad, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 📈 mercados y finanzas