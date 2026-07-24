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Rusia libera 8 localidades y registra más de 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates
Rusia libera 8 localidades y registra más de 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates
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En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Iváshkino y Zajárovka, en la región de Járkov, además de seis asentamientos más en... 24.07.2026, Sputnik Mundo
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En particular, las tropas rusas tomaron el control de la ciudad de Bélitskoye, la localidad de Lénina, en la república popular de Donetsk, Vólnoye, en la región de Dnepropetrovsk, el asentamiento de Blagodátnoye, en la región de Zaporozhie, así como Volojóvskoye y Artélnoye, en la región de Járkov, se desprende del informe semanal.En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 2.960 militares ucranianos abatidos, detallan desde la entidad castrense.Se suman a estas bajas más de 2.415 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, más de 1.695 en la de la agrupación Norte, hasta 1.495 en la del grupo Oeste, más de 1.175 en la del grupo Sur y alrededor de 425 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, en respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo y 19 combinados con armas de alta precisión y drones contra instalaciones portuarias, utilizadas para la descarga y el almacenamiento de cargas de uso militar, combustibles y lubricantes. En concreto, fueron alcanzados 27 buques.Fuerzas rusas también asestaron golpes contra centros logísticos, las instalaciones de combustible y energía, la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, los lugares de producción y almacenamiento de drones de largo alcance y lanchas no tripuladas, depósitos de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios extranjeros fueron afectados.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 71 bombas guiadas, 23 proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, 13 misiles Flamingo, dos misiles de largo alcance guiados Neptun, además de derribar 5.249 drones ucranianos.Además, las tropas rusas alcanzaron 102 vehículos blindados, cuatro vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos y un vehículo del sistema Verba. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó siete lanchas no tripuladas.
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Rusia libera 8 localidades y registra más de 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates
En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Iváshkino y Zajárovka, en la región de Járkov, además de seis asentamientos más en la última semana, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Del 18 al 24 de julio, Ucrania perdió unos 10.165 soldados.
En particular, las tropas rusas tomaron el control de la ciudad de Bélitskoye, la localidad de Lénina, en la república popular de Donetsk, Vólnoye, en la región de Dnepropetrovsk, el asentamiento de Blagodátnoye, en la región de Zaporozhie, así como Volojóvskoye y Artélnoye, en la región de Járkov, se desprende del informe semanal.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 2.960 militares ucranianos abatidos, detallan desde la entidad castrense.
Se suman a estas bajas más de 2.415 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, más de 1.695 en la de la agrupación Norte, hasta 1.495 en la del grupo Oeste, más de 1.175 en la del grupo Sur y alrededor de 425 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, en respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo y 19 combinados con armas de alta precisión y drones contra instalaciones portuarias, utilizadas para la descarga y el almacenamiento de cargas de uso militar, combustibles y lubricantes. En concreto, fueron alcanzados 27 buques.
Fuerzas rusas también asestaron golpes contra centros logísticos, las instalaciones de combustible y energía, la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, los lugares de producción y almacenamiento de drones de largo alcance y lanchas no tripuladas, depósitos de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios extranjeros fueron afectados.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 71 bombas guiadas, 23 proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, 13 misiles Flamingo, dos misiles de largo alcance guiados Neptun, además de derribar 5.249 drones ucranianos.
Además, las tropas rusas alcanzaron 102 vehículos blindados, cuatro vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos y un vehículo del sistema Verba. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó siete lanchas no tripuladas.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 188.415 drones, 667 sistemas de misiles antiaéreos, 30.286 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.765 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.886 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 67.326 vehículos militares especiales.
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