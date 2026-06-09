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La Corte Penal Internacional suspende a su fiscal jefe tras denuncia de conducta sexual indebida

La Corte Penal Internacional suspende a su fiscal jefe tras denuncia de conducta sexual indebida

Sputnik Mundo

La Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, la instancia que supervisa el funcionamiento del organismo con sede en La Haya, acordó por mayoría cualificada... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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La medida cautelar responde a un procedimiento disciplinario derivado de las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado presentadas por una abogada que trabajaba en la oficina del fiscal.La resolución traslada formalmente el expediente al pleno de los 125 países miembros que integran la Asamblea de los Estados Partes, que deberá convocar a una sesión extraordinaria a la brevedad para votar y decidir de manera definitiva la continuidad o destitución del funcionario, que en la práctica ya se había apartado el año pasado de sus responsabilidades para concentrarse en su defensa.Pese a que Khan ha negado categóricamente los señalamientos, los Estados partes optaron por suspenderlo oficialmente, luego de recibir un informe confidencial elaborado por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS) sobre el caso que, según reportes, contenía elementos suficientes para avanzar con un proceso disciplinario.

https://noticiaslatam.lat/20260422/la-cpi-es-un-instrumento-docil-de-occidente-que-fortalece-su-concepto-de-hegemonia-observa-un-1173174955.html

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