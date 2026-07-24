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Fuerzas rusas alcanzan un centro de convenciones de sistemas no tripulados en Kiev
Fuerzas rusas alcanzan un centro de convenciones de sistemas no tripulados en Kiev
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia lanzaron un ataque combinado contra el lugar donde se celebraba una demostración de drones de fabricación tanto ucraniana como extranjera... 24.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-24T15:57+0000
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"En el lugar se encontraban destacados desarrolladores y fabricantes de vehículos aéreos no tripulados, representantes del mando de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las FFAA de Ucrania y de los servicios especiales ucranianos, que planifican y llevan a cabo directamente ataques contra el territorio ruso", señala el comunicado del ente castrense ruso.Anteriormente, medios locales informaron de una serie de explosiones en la región de Kiev. Poco después, surgieron informaciones sobre el ataque contra una exposición de la asociación de fabricantes de sistemas no tripulados 'Armada'. Según los carteles del evento, estaba previsto presentar drones, dispositivos de detección, sistemas de radar y equipos de guerra electrónica.Conforme a canales ucranianos, el registro para la exposición se realizaba en línea, algo que podría haber sido conocido por las fuerzas rusas. De acuerdo con otras fuentes, solo "personas de confianza" conocían el lugar del evento.El Ministerio de Defensa ruso ha subrayado en repetidas ocasiones que sus fuerzas emplean drones y armas de alta precisión y largo alcance, capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en todo el territorio ucraniano. Con ello, solo los blancos de carácter militar son atacados.
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Fuerzas rusas alcanzan un centro de convenciones de sistemas no tripulados en Kiev
15:57 GMT 24.07.2026 (actualizado: 16:20 GMT 24.07.2026)
Las FFAA de Rusia lanzaron un ataque combinado contra el lugar donde se celebraba una demostración de drones de fabricación tanto ucraniana como extranjera, informaron desde la Defensa del país.
"En el lugar se encontraban destacados desarrolladores y fabricantes de vehículos aéreos no tripulados, representantes del mando de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las FFAA de Ucrania y de los servicios especiales ucranianos, que planifican y llevan a cabo directamente ataques contra el territorio ruso", señala el comunicado del ente castrense ruso.
Anteriormente, medios locales informaron de una serie de explosiones en la región de Kiev. Poco después, surgieron informaciones sobre el ataque contra una exposición de la asociación de fabricantes de sistemas no tripulados 'Armada'. Según los carteles del evento, estaba previsto presentar drones, dispositivos de detección, sistemas de radar y equipos de guerra electrónica.
Conforme a canales ucranianos, el registro para la exposición se realizaba en línea, algo que podría haber sido conocido por las fuerzas rusas. De acuerdo con otras fuentes, solo "personas de confianza" conocían el lugar del evento.
El Ministerio de Defensa ruso ha subrayado en repetidas ocasiones que sus fuerzas emplean drones y armas de alta precisión y largo alcance, capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en todo el territorio ucraniano. Con ello, solo los blancos de carácter militar son atacados.