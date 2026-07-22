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Vuelco en el transporte de contenedores: Maersk desvía sus buques de Ucrania a Rumanía por los riesgos del conflicto
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El mayor operador mundial de transporte marítimo de contenedores, Maersk, suspenderá temporalmente la gestión de cargas a través del puerto de Chernomorsk en... 22.07.2026, Sputnik Mundo
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El buque MEDKON MIRA V.629S, que se dirigía a Chernomorsk con carga de importación, ya está siendo redirigido al puerto rumano de Constanza. Además, los contenedores que se encuentran actualmente en Port Said (Egipto) y tenían como destino el puerto ucraniano también serán desviados hacia Rumanía.A través de las cadenas logísticas de uno de los principales actores del mercado mundial del transporte marítimo, Kiev recibía anteriormente importantes volúmenes de carga, incluidos componentes y equipos en el marco de la ayuda militar internacional. La propia compañía, sin embargo, no realiza comentarios sobre posibles suministros militares al régimen de Kiev y no responde a este tipo de consultas.Según datos de principios de 2026, Maersk controlaba alrededor del 25% del mercado de transporte de contenedores en Ucrania, por lo que sustituir estos volúmenes podría convertirse en un desafío importante para Kiev.
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Vuelco en el transporte de contenedores: Maersk desvía sus buques de Ucrania a Rumanía por los riesgos del conflicto

10:55 GMT 22.07.2026 (actualizado: 10:40 GMT 23.07.2026)
© AP Photo / Jorge SaenzBuque de carga lleno de contenedores refrigerados de carne para exportación, en el puerto de Caacupemi en Asunción, Paraguay
Buque de carga lleno de contenedores refrigerados de carne para exportación, en el puerto de Caacupemi en Asunción, Paraguay - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2026
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El mayor operador mundial de transporte marítimo de contenedores, Maersk, suspenderá temporalmente la gestión de cargas a través del puerto de Chernomorsk en Ucrania. La filial ucraniana de la compañía explicó la decisión por el aumento de los riesgos para los buques y las tripulaciones debido a los ataques contra la infraestructura portuaria.
El buque MEDKON MIRA V.629S, que se dirigía a Chernomorsk con carga de importación, ya está siendo redirigido al puerto rumano de Constanza. Además, los contenedores que se encuentran actualmente en Port Said (Egipto) y tenían como destino el puerto ucraniano también serán desviados hacia Rumanía.
A través de las cadenas logísticas de uno de los principales actores del mercado mundial del transporte marítimo, Kiev recibía anteriormente importantes volúmenes de carga, incluidos componentes y equipos en el marco de la ayuda militar internacional. La propia compañía, sin embargo, no realiza comentarios sobre posibles suministros militares al régimen de Kiev y no responde a este tipo de consultas.
Según datos de principios de 2026, Maersk controlaba alrededor del 25% del mercado de transporte de contenedores en Ucrania, por lo que sustituir estos volúmenes podría convertirse en un desafío importante para Kiev.
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