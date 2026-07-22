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Vuelco en el transporte de contenedores: Maersk desvía sus buques de Ucrania a Rumanía por los riesgos del conflicto

Vuelco en el transporte de contenedores: Maersk desvía sus buques de Ucrania a Rumanía por los riesgos del conflicto

Sputnik Mundo

El mayor operador mundial de transporte marítimo de contenedores, Maersk, suspenderá temporalmente la gestión de cargas a través del puerto de Chernomorsk en... 22.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-22T10:55+0000

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El buque MEDKON MIRA V.629S, que se dirigía a Chernomorsk con carga de importación, ya está siendo redirigido al puerto rumano de Constanza. Además, los contenedores que se encuentran actualmente en Port Said (Egipto) y tenían como destino el puerto ucraniano también serán desviados hacia Rumanía.A través de las cadenas logísticas de uno de los principales actores del mercado mundial del transporte marítimo, Kiev recibía anteriormente importantes volúmenes de carga, incluidos componentes y equipos en el marco de la ayuda militar internacional. La propia compañía, sin embargo, no realiza comentarios sobre posibles suministros militares al régimen de Kiev y no responde a este tipo de consultas.Según datos de principios de 2026, Maersk controlaba alrededor del 25% del mercado de transporte de contenedores en Ucrania, por lo que sustituir estos volúmenes podría convertirse en un desafío importante para Kiev.

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