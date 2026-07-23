Fuerzas rusas toman control de un asentamiento más durante la última jornada de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldado con un dron de fabricación rusa en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
Síguenos en
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Bélitskoye, en la república popular de Donetsk, durante el último día del conflicto, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.420 militares.
"Las unidades del grupo de fuerzas Centro liberaron la localidad de Bélitskoye en la república popular de Donetsk", señala el informe diario.
Desde el organismo precisaron que la operación tuvo lugar la víspera y que actualmente las tropas rusas mantienen el control del asentamiento, buscando y neutralizando a los militares ucranianos que permanecen escondidos en sótanos y edificios de la zona.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 350 militares abatidos por cada unidad, detallan desde la entidad castrense.
Se suman a estas bajas hasta 345 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 275 en la de la agrupación Norte, hasta 215 en la del grupo Oeste, más de 195 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron 17 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 estadounidense, y dos estaciones radar AN/TPQ-50 fabricados en EEUU.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó siete bombas guiadas, ocho proyectiles del sistema Himars y derribó 480 drones. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 187.478 drones, 667 sistemas de misiles antiaéreos, 30.269 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.765 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.856 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 67.230 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.