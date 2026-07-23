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Fuerzas rusas toman control de un asentamiento más durante la última jornada de combates

Fuerzas rusas toman control de un asentamiento más durante la última jornada de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Bélitskoye, en la república popular de Donetsk, durante el último día del conflicto, reportan desde el... 23.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-23T16:38+0000

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Desde el organismo precisaron que la operación tuvo lugar la víspera y que actualmente las tropas rusas mantienen el control del asentamiento, buscando y neutralizando a los militares ucranianos que permanecen escondidos en sótanos y edificios de la zona.En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 350 militares abatidos por cada unidad, detallan desde la entidad castrense.Se suman a estas bajas hasta 345 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 275 en la de la agrupación Norte, hasta 215 en la del grupo Oeste, más de 195 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 17 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 estadounidense, y dos estaciones radar AN/TPQ-50 fabricados en EEUU.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó siete bombas guiadas, ocho proyectiles del sistema Himars y derribó 480 drones. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.

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