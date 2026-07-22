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Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y neutralizan sistemas de misiles Neptun ucranianos en el último día
Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y neutralizan sistemas de misiles Neptun ucranianos en el último día
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En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Blagodátnoye, en la región de Zaporozhie, y Artélnoye, en la región de... 22.07.2026, Sputnik Mundo
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Por su parte, el grupo Este se hizo con el control del asentamiento de Blagodátnoye, indica.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, talleres de producción de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 13 vehículos blindados, dos sistemas lanzacohetes múltiples Verba ucranianos y un sistema Grad.En cuanto a las bajas ucranianas, Kiev perdió unos 1.270 soldados. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 240 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde el ente castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó nueve bombas guiadas y derribó 808 drones.
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Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y neutralizan sistemas de misiles Neptun ucranianos en el último día
En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Blagodátnoye, en la región de Zaporozhie, y Artélnoye, en la región de Járkov, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, alcanzaron dos lanzadores del sistema de misiles costeros Neptun ucranianos.
"Unidades del grupo de fuerzas Norte establecieron control sobre la localidad de Artélnoye, en la región de Járkov", señala el comunicado diario del organismo.
Por su parte, el grupo Este se hizo con el control del asentamiento de Blagodátnoye, indica.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, talleres de producción de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron 13 vehículos blindados, dos sistemas lanzacohetes múltiples Verba ucranianos y un sistema Grad.
En cuanto a las bajas ucranianas, Kiev perdió unos 1.270 soldados. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 240 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde el ente castrense.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó nueve bombas guiadas y derribó 808 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 186.998 drones, 667 sistemas de misiles antiaéreos, 30.252 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.765 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.857 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 67.140 vehículos militares especiales.
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