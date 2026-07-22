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Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y neutralizan sistemas de misiles Neptun ucranianos en el último día

Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y neutralizan sistemas de misiles Neptun ucranianos en el último día

Sputnik Mundo

En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Blagodátnoye, en la región de Zaporozhie, y Artélnoye, en la región de... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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Por su parte, el grupo Este se hizo con el control del asentamiento de Blagodátnoye, indica.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, talleres de producción de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 13 vehículos blindados, dos sistemas lanzacohetes múltiples Verba ucranianos y un sistema Grad.En cuanto a las bajas ucranianas, Kiev perdió unos 1.270 soldados. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 240 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde el ente castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó nueve bombas guiadas y derribó 808 drones.

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