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La coordinación de las FFAA rusas es la clave de la eficiencia de sus ataques en el mar Negro, opina un experto
La coordinación de las FFAA rusas es la clave de la eficiencia de sus ataques en el mar Negro, opina un experto
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Ataques precisos con misiles y drones, apoyados por sistemas de inteligencia junto con la experiencia de los operadores de aeronaves no tripuladas contribuyen... 21.07.2026, Sputnik Mundo
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El especialista considera que tales golpes serán habituales, suspendiendo así el flujo de combustible, armas y otros suministros a las tropas de Kiev. Además, Rusia podría intensificar estos ataques para asegurarse de que Kiev no reciba más suministros militares por esa vía, consideró.¿En qué consiste la planificación de los golpes?
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La coordinación de las FFAA rusas es la clave de la eficiencia de sus ataques en el mar Negro, opina un experto
Ataques precisos con misiles y drones, apoyados por sistemas de inteligencia junto con la experiencia de los operadores de aeronaves no tripuladas contribuyen al éxito de Rusia a la hora de cortar la ruta marítima de suministro de armas al Ejército ucraniano, explica a Sputnik el capitán de navío retirado de la Armada rusa, Vasili Dandikin.
El especialista considera que tales golpes serán habituales, suspendiendo así el flujo de combustible, armas y otros suministros a las tropas de Kiev. Además, Rusia podría intensificar estos ataques para asegurarse de que Kiev no reciba más suministros militares por esa vía, consideró.
¿En qué consiste la planificación de los golpes?
La información de inteligencia y la observación por satélite y drones, que proporcionan datos sobre los blancos
.
El uso de sistemas de navegación por satélite para dirigir municiones guiadas hacia sus objetivos previstos
.
El uso de equipos avanzados en los misiles Iskander-M para contrarrestar los medios enemigos
de supresión radioelectrónica.
La aplicación de la táctica del "ataque combinado"
.
La experiencia y la destreza inigualable
de los operadores rusos de aeronaves no tripuladas.
"Un lanzamiento masivo de los drones de ataque Geran de última generación deja al descubierto las posiciones de la defensa antiaérea ucraniana, y ahí es cuando entran en acción los misiles hipersónicos Kinzhal y otras armas de precisión", explicó.