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La coordinación de las FFAA rusas es la clave de la eficiencia de sus ataques en el mar Negro, opina un experto

La coordinación de las FFAA rusas es la clave de la eficiencia de sus ataques en el mar Negro, opina un experto

Sputnik Mundo

Ataques precisos con misiles y drones, apoyados por sistemas de inteligencia junto con la experiencia de los operadores de aeronaves no tripuladas contribuyen... 21.07.2026, Sputnik Mundo

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El especialista considera que tales golpes serán habituales, suspendiendo así el flujo de combustible, armas y otros suministros a las tropas de Kiev. Además, Rusia podría intensificar estos ataques para asegurarse de que Kiev no reciba más suministros militares por esa vía, consideró.¿En qué consiste la planificación de los golpes?

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