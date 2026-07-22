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La economía rusa es estable a pesar de los intentos externos de desestabilización, destaca Putin

La economía rusa es estable a pesar de los intentos externos de desestabilización, destaca Putin

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó que las turbulencias del mercado de combustibles son "de carácter temporal" y no influirán en la situación... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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En este sentido, resaltó que el crecimiento del PIB de Rusia en mayo fue del 0,3%; en los cinco primeros meses del año en curso, aumentó un 0,2%.Agregó que el presupuesto de Rusia en junio se ejecutó con un superávit.Así, Putin puso de relieve que los ingresos no derivados del petróleo y el gas del presupuesto ruso aumentaron una cuarta parte interanual durante el segundo trimestre.Putin también señaló la necesidad de garantizar un apoyo adicional a los presupuestos regionales. Asímismo, nombró la tarea más importante que deberá abordarse durante la reunión.

https://noticiaslatam.lat/20260713/rusia-respondera-con-mayor-fuerza-a-todo-ataque-contra-su-territorio-advierte-putin-1174266409.html

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