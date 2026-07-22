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La economía rusa es estable a pesar de los intentos externos de desestabilización, destaca Putin
La economía rusa es estable a pesar de los intentos externos de desestabilización, destaca Putin
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó que las turbulencias del mercado de combustibles son "de carácter temporal" y no influirán en la situación... 22.07.2026, Sputnik Mundo
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En este sentido, resaltó que el crecimiento del PIB de Rusia en mayo fue del 0,3%; en los cinco primeros meses del año en curso, aumentó un 0,2%.Agregó que el presupuesto de Rusia en junio se ejecutó con un superávit.Así, Putin puso de relieve que los ingresos no derivados del petróleo y el gas del presupuesto ruso aumentaron una cuarta parte interanual durante el segundo trimestre.Putin también señaló la necesidad de garantizar un apoyo adicional a los presupuestos regionales. Asímismo, nombró la tarea más importante que deberá abordarse durante la reunión.
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La economía rusa es estable a pesar de los intentos externos de desestabilización, destaca Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó que las turbulencias del mercado de combustibles son "de carácter temporal" y no influirán en la situación económica del país.
"El estado de nuestra economía, de sus sectores clave, es estable, incluso pese a los intentos externos de desestabilizar la situación en el sector de los combustibles y otros", recalcó el mandatario en una reunión con el equipo económico del Gobierno.
En este sentido, resaltó que el crecimiento del PIB de Rusia en mayo fue del 0,3%; en los cinco primeros meses del año en curso, aumentó un 0,2%.
Agregó que el presupuesto de Rusia en junio se ejecutó con un superávit.
"El aumento de los ingresos presupuestarios desempeñó un papel importante, ya que aumentaron tanto los ingresos procedentes del petróleo y el gas como los ingresos presupuestarios no relacionados con el sector del petróleo y el gas", comentó.
Así, Putin puso de relieve que los ingresos no derivados del petróleo y el gas del presupuesto ruso aumentaron una cuarta parte interanual durante el segundo trimestre.
Putin también señaló la necesidad de garantizar un apoyo adicional a los presupuestos regionales. Asímismo, nombró la tarea más importante que deberá abordarse durante la reunión.
"En estos momentos, la tarea más importante es poner en marcha un nuevo ciclo de inversión e impulsar cambios estructurales en la economía nacional", expresó.
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