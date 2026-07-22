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Aumenta la cifra trágica de fallecimientos en Venezuela por el doblete sísmico: suman 5.346
Aumenta la cifra trágica de fallecimientos en Venezuela por el doblete sísmico: suman 5.346
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La actualización fue presentada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. En la infografía compartida por el legislador se observa... 22.07.2026, Sputnik Mundo
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A casi un mes del doblete sísmico, la nación sigue haciendo frente a los estragos provocados en distintas zonas del país. Más de 17.000 personas quedaron damnificadas, mientras que 850 edificios resultaron dañados y otros 190, colapsados.EI Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) informó que comenzará la realización de pruebas de ADN a los familiares de las víctimas de los terremotos del 24 de junio, que pudieran estar en la morgue de La Guaira o Caracas, para lograr su identificación.
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Aumenta la cifra trágica de fallecimientos en Venezuela por el doblete sísmico: suman 5.346

04:41 GMT 22.07.2026
© AP Photo / Matias DelacroixLas consecuencias del doble terremoto en Venezuela
Las consecuencias del doble terremoto en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2026
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La actualización fue presentada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. En la infografía compartida por el legislador se observa además que el número de heridos se mantiene en 16.740.
A casi un mes del doblete sísmico, la nación sigue haciendo frente a los estragos provocados en distintas zonas del país. Más de 17.000 personas quedaron damnificadas, mientras que 850 edificios resultaron dañados y otros 190, colapsados.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2026
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Diálogos para la transición en Venezuela deben partir de "la defensa de la soberanía", dice analista
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EI Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) informó que comenzará la realización de pruebas de ADN a los familiares de las víctimas de los terremotos del 24 de junio, que pudieran estar en la morgue de La Guaira o Caracas, para lograr su identificación.
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