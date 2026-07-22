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Aumenta la cifra trágica de fallecimientos en Venezuela por el doblete sísmico: suman 5.346

Aumenta la cifra trágica de fallecimientos en Venezuela por el doblete sísmico: suman 5.346

Sputnik Mundo

La actualización fue presentada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. En la infografía compartida por el legislador se observa... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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A casi un mes del doblete sísmico, la nación sigue haciendo frente a los estragos provocados en distintas zonas del país. Más de 17.000 personas quedaron damnificadas, mientras que 850 edificios resultaron dañados y otros 190, colapsados.EI Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) informó que comenzará la realización de pruebas de ADN a los familiares de las víctimas de los terremotos del 24 de junio, que pudieran estar en la morgue de La Guaira o Caracas, para lograr su identificación.

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