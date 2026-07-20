https://noticiaslatam.lat/20260720/esto-solo-es-el-comienzo-una-advertencia-de-la-dea-a-mexico-1174352495.html

"Esto sólo es el comienzo": ¿una advertencia de la DEA a México?

"Esto sólo es el comienzo": ¿una advertencia de la DEA a México?

Sputnik Mundo

El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrence Cole, aseguró que la corrupción fue esencial para que... 20.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-20T22:52+0000

2026-07-20T22:52+0000

2026-07-20T22:52+0000

internacional

sociedad

ismael 'mayo' zambada

méxico

dea

sinaloa

washington

terry cole

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/0d/1161144715_0:92:663:465_1920x0_80_0_0_fc13ef09e288206a1d262d642046b9bf.jpg

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha negado en varias ocasiones que haya una supuesta "conexión" entre funcionarios de su Gobierno y el narcotráfico, tal y como han acusado sin pruebas desde Washington.

https://noticiaslatam.lat/20260720/no-pido-compasion-condenan-al-mayo-zambada-a-cadena-perpetua-en-eeuu-1174352890.html

méxico

sinaloa

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, ismael 'mayo' zambada, méxico, dea, sinaloa, washington, terry cole, claudia sheinbaum