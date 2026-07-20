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"Esto sólo es el comienzo": ¿una advertencia de la DEA a México?
"Esto sólo es el comienzo": ¿una advertencia de la DEA a México?
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El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrence Cole, aseguró que la corrupción fue esencial para que... 20.07.2026, Sputnik Mundo
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Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha negado en varias ocasiones que haya una supuesta "conexión" entre funcionarios de su Gobierno y el narcotráfico, tal y como han acusado sin pruebas desde Washington.
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"Esto sólo es el comienzo": ¿una advertencia de la DEA a México?

22:52 GMT 20.07.2026
© Foto : Sitio web del secretario de Seguridad Pública del estado de VirginiaTerrance "Terry" Cole podría ser el próximo director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Terrance Terry Cole podría ser el próximo director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
© Foto : Sitio web del secretario de Seguridad Pública del estado de Virginia
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El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrence Cole, aseguró que la corrupción fue esencial para que prosperara la red de crimen organizado que tejió durante años el cártel de Sinaloa.
"[Ismael Mayo Zambada] usó los sobornos, la influencia y la intimidación para proteger al cártel de la justicia, tanto en México como más allá de sus fronteras", comentó Cole después de que este narcotraficante mexicano fuera sentenciado a cadena perpetua en un tribunal de Brooklyn. Además, también advirtió que la agencia que encabeza irá "por cada traficante" o "funcionario corrupto".
Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha negado en varias ocasiones que haya una supuesta "conexión" entre funcionarios de su Gobierno y el narcotráfico, tal y como han acusado sin pruebas desde Washington.
Ismael 'El Mayo' Zambada - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
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"No pido compasión": condenan al 'Mayo' Zambada a cadena perpetua en EEUU
22:51 GMT
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