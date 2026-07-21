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Rusia frustra el ataque de un agente ucraniano contra una de las mayores empresas industriales de los Urales

Rusia frustra el ataque de un agente ucraniano contra una de las mayores empresas industriales de los Urales

Sputnik Mundo

Rusia neutralizó a un agente ucraniano en la ciudad de Tiumén; planeaba un atentado terrorista en una de las grandes empresas industriales de los Urales... 21.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-21T10:42+0000

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Al ser sorprendido in fraganti, el agente ucraniano abrió fuego con un arma automática y fue neutralizado por el fuego de respuesta, agregan. No hay heridos entre los agentes de las fuerzas del orden ni entre la población civil, aclara el FSB.Según la investigación, el hombre de 60 años, de origen de la República Socialista Soviética de Ucrania, se puso en contacto por iniciativa propia con representantes de los servicios secretos ucranianos a través de las redes sociales.Durante la preparación del atentado, estudió el sistema de seguridad y el horario de circulación en el tramo de vía férrea, identificando los puntos vulnerables para colocar la bomba, explican desde el organismo.Tras recibir instrucciones de su supervisor, el autor del atentado compró los componentes necesarios, montó el artefacto explosivo y, la noche del 19 de julio, lo dejó en un escondite dentro de un edificio abandonado, detallan.

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