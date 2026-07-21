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Rusia frustra el ataque de un agente ucraniano contra una de las mayores empresas industriales de los Urales
Rusia frustra el ataque de un agente ucraniano contra una de las mayores empresas industriales de los Urales
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Rusia neutralizó a un agente ucraniano en la ciudad de Tiumén; planeaba un atentado terrorista en una de las grandes empresas industriales de los Urales... 21.07.2026, Sputnik Mundo
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Al ser sorprendido in fraganti, el agente ucraniano abrió fuego con un arma automática y fue neutralizado por el fuego de respuesta, agregan. No hay heridos entre los agentes de las fuerzas del orden ni entre la población civil, aclara el FSB.Según la investigación, el hombre de 60 años, de origen de la República Socialista Soviética de Ucrania, se puso en contacto por iniciativa propia con representantes de los servicios secretos ucranianos a través de las redes sociales.Durante la preparación del atentado, estudió el sistema de seguridad y el horario de circulación en el tramo de vía férrea, identificando los puntos vulnerables para colocar la bomba, explican desde el organismo.Tras recibir instrucciones de su supervisor, el autor del atentado compró los componentes necesarios, montó el artefacto explosivo y, la noche del 19 de julio, lo dejó en un escondite dentro de un edificio abandonado, detallan.
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Rusia frustra el ataque de un agente ucraniano contra una de las mayores empresas industriales de los Urales
10:42 GMT 21.07.2026 (actualizado: 11:37 GMT 21.07.2026)
Rusia neutralizó a un agente ucraniano en la ciudad de Tiumén; planeaba un atentado terrorista en una de las grandes empresas industriales de los Urales, informan desde el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).
"En el lugar de los hechos se incautó un fusil Kalashnikov, munición para el mismo y componentes de un artefacto explosivo improvisado", reportan.
Al ser sorprendido in fraganti, el agente ucraniano abrió fuego con un arma automática y fue neutralizado por el fuego de respuesta, agregan. No hay heridos entre los agentes de las fuerzas del orden ni entre la población civil, aclara el FSB.
Según la investigación, el hombre de 60 años, de origen de la República Socialista Soviética de Ucrania, se puso en contacto por iniciativa propia con representantes de los servicios secretos ucranianos a través de las redes sociales.
Durante la preparación del atentado, estudió el sistema de seguridad y el horario de circulación en el tramo de vía férrea, identificando los puntos vulnerables para colocar la bomba, explican desde el organismo.
Tras recibir instrucciones de su supervisor, el autor del atentado compró los componentes necesarios, montó el artefacto explosivo y, la noche del 19 de julio, lo dejó en un escondite dentro de un edificio abandonado, detallan.
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