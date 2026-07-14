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Frustran un ataque ucraniano con drones FPV contra una empresa estratégica en la región de Moscú

Frustran un ataque ucraniano con drones FPV contra una empresa estratégica en la región de Moscú

Sputnik Mundo

Un total de 35 drones FPV ocultos en un lote de azulejos españoles fueron trasladados hacia la provincia de Moscú a través de Bratislava (Eslovaquia), Siedlce... 14.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-14T06:51+0000

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El organismo añadió que los drones, ensamblados en Kiev, tenían sistemas de control hechos en Canadá a prueba de guerra electrónica y explosivos de fabricación extranjera.Los aparatos fueron escondidos en un hangar cerca de la empresa que iba a ser atacada, entre materiales de construcción que se habían pedido desde Kiev para camuflar la carga peligrosa.Como autor material del ataque había sido escogido un exmiembro de una pandilla étnica, con antecedentes penales por varios delitos graves. En 2022, el hombre firmó un contrato con el grupo paramilitar Wagner, fue amnistiado tras alistarse en la operación militar especial de Rusia en Ucrania y en 2023 adquirió la nacionalidad rusa.El implicado activó los drones y estableció un canal de comunicación con las personas que iban a operarlos desde el extranjero, tras lo cual se desplazó a un lugar asignado a la espera de un equipo que iba a trasladarlo a un piso franco y, posteriormente, a Ucrania, para participar en operaciones bélicas contra Rusia.Del arrendamiento del hangar y la recepción de la carga se había encargado un nacional de Rusia, al que se había prometido una recompensa monetaria. Durante el arresto, el individuo opuso resistencia armada y fue abatido.Otros dos implicados, nacionales de Moldavia, abandonaron el territorio de Rusia después de haber preparado el hangar para el lanzamiento de los drones.El comunicado señala como uno de los autores intelectuales del ataque a Albert Vasíliev, videobloguero, rapero y actor de cine más conocido por su nombre artístico, Kievstoner. Según el FSB, Vasíliev tiene pasaportes de Ucrania y Estados Unidos, vive actualmente entre España y Eslovaquia y se dedica, entre otras cosas, a la distribución de la cocaína.

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