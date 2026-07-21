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La OTAN carece de algodón para la fabricación de munición, reportan medios
La OTAN carece de algodón para la fabricación de munición, reportan medios
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La piroxilina, utilizada para fabricar explosivos para munición, se produce a partir de la fibra de algodón. Los países europeos han dependido durante mucho... 21.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-21T08:43+0000
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Los medios señalan las limitadas reservas de algodón como uno de los principales problemas que enfrenta la OTAN en su intento por aumentar sus reservas de munición.Así, Europa necesita más que duplicar su capacidad de producción de nitrocelulosa, hasta alcanzar las 20.000 toneladas al año, con el fin de preparar su cadena de suministro.Como parte de los esfuerzos para reducir el déficit, el grupo alemán de defensa Rheinmetall reconvertirá una planta de nitrocelulosa de uso civil para fabricar este material con fines militares. Al mismo tiempo, Polonia también construye una nueva instalación para su producción.Además de la piroxilina, en Europa hay escasez de trotil, otra sustancia de importancia crítica para la munición de artillería. La única planta dedicada a su producción se encuentra en Polonia, según los informes.Este se produce en el contexto de la política del fortalecimiento progresivo de la OTAN. Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que el incremento del gasto militar de la alianza alimenta una carrera armamentística y acelera la militarización a escala mundial.En sus palabras, este proceso se basa en la supuesta amenaza de Rusia, un argumento que las élites occidentales emplean para aumentar el presupuesto de defensa y justificar los problemas de sus economías.
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La OTAN carece de algodón para la fabricación de munición, reportan medios
La piroxilina, utilizada para fabricar explosivos para munición, se produce a partir de la fibra de algodón. Los países europeos han dependido durante mucho tiempo de China y ahora buscan formas alternativas de obtener nitrocelulosa, reveló la prensa.
Los medios señalan las limitadas reservas de algodón como uno de los principales problemas que enfrenta la OTAN en su intento por aumentar sus reservas de munición.
Así, Europa necesita más que duplicar su capacidad de producción de nitrocelulosa, hasta alcanzar las 20.000 toneladas al año, con el fin de preparar su cadena de suministro.
Como parte de los esfuerzos para reducir el déficit, el grupo alemán de defensa Rheinmetall reconvertirá una planta de nitrocelulosa de uso civil para fabricar este material con fines militares. Al mismo tiempo, Polonia también construye una nueva instalación para su producción.
Además de la piroxilina, en Europa hay escasez de trotil, otra sustancia de importancia crítica para la munición de artillería. La única planta dedicada a su producción se encuentra en Polonia, según los informes.
Este se produce en el contexto de la política del fortalecimiento progresivo de la OTAN. Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que el incremento del gasto militar de la alianza alimenta una carrera armamentística y acelera la militarización a escala mundial.
En sus palabras, este proceso se basa en la supuesta amenaza de Rusia, un argumento que las élites occidentales emplean para aumentar el presupuesto de defensa y justificar los problemas de sus economías.
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