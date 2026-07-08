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Estrategas de la OTAN "deberían reflexionar" antes de llevar al mundo al desastre, afirma Zajárova

Estrategas de la OTAN "deberían reflexionar" antes de llevar al mundo al desastre, afirma Zajárova

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La confrontación existencial de la alianza con Rusia está llevando a Europa al agotamiento de sus recursos y a la tensión militar, declaró la portavoz del... 08.07.2026, Sputnik Mundo

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"Es una pena que, si los estrategas de la OTAN se hubieran detenido a reflexionar, no habrían tomado decisiones tan irresponsables que podrían conducir a un desastre no solo para la alianza, sino para el mundo entero".

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