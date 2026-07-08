Estrategas de la OTAN "deberían reflexionar" antes de llevar al mundo al desastre, afirma Zajárova
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, vocera de la Cancillería rusa
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La confrontación existencial de la alianza con Rusia está llevando a Europa al agotamiento de sus recursos y a la tensión militar, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.
Las élites europeas se están posicionando como líderes en la confrontación mientras agotan sus propios recursos.
La OTAN prometió 80.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania en 2027, ignorando los crecientes problemas socioeconómicos internos.
Zajárova cita al secretario general de la OTAN, Mark Rutte: "No hay tiempo para pensar", y advierte que esta mentalidad podría conducir a un desastre global.
"Es una pena que, si los estrategas de la OTAN se hubieran detenido a reflexionar, no habrían tomado decisiones tan irresponsables que podrían conducir a un desastre no solo para la alianza, sino para el mundo entero".
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