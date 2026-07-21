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La Copa de los récords: conoce datos clave sobre el Mundial 2026

La Copa de los récords: conoce datos clave sobre el Mundial 2026

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La 23.ª edición del principal torneo futbolístico del planeta, celebrada en México, EEUU y Canadá, dejó huella no solo por ser la primera organizada... 21.07.2026, Sputnik Mundo

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La Copa de los récords: сifras y estadísticas clave del Mundial de 2026

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La Copa de los récords: сifras y estadísticas clave del Mundial de 2026

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