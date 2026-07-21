https://noticiaslatam.lat/20260721/el-aumento-record-de-las-importaciones-de-gas-ruso-a-europa-al-detalle-1174356979.html
El aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa, al detalle
El aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa, al detalle
Sputnik Mundo
A pesar de la acérrima retórica antirusa de las élites en Bruselas, a las economías de la Unión Europea les resulta difícil prescindir de los recursos... 21.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-21T15:31+0000
2026-07-21T15:31+0000
2026-07-21T15:31+0000
multimedia
📊 infografías económicas
📊 infografía
gas natural licuado (gnl)
📈 mercados y finanzas
rusia
unión europea (ue)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/15/1174359378_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f98cfd09a20c571dbc2332f89b6bc293.jpg
Sputnik presenta datos clave sobre las compras de gas ruso por parte de la UE en comparación con otros socios del bloque.
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/15/1174359378_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_665517d8f068a4b026e10c482b0a8fdc.jpg
El aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa, al detalle
Sputnik Mundo
El aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa, al detalle
2026-07-21T15:31+0000
true
PT0M28S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📊 infografías económicas, 📊 infografía, gas natural licuado (gnl), 📈 mercados y finanzas, rusia, unión europea (ue), видео
📊 infografías económicas, 📊 infografía, gas natural licuado (gnl), 📈 mercados y finanzas, rusia, unión europea (ue), видео
El aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa, al detalle
A pesar de la acérrima retórica antirusa de las élites en Bruselas, a las economías de la Unión Europea les resulta difícil prescindir de los recursos energéticos rusos, como lo demuestran los datos de importación.
Sputnik presenta datos clave sobre las compras de gas ruso por parte de la UE en comparación con otros socios del bloque.