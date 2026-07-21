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El aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa, al detalle
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El aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa, al detalle

15:31 GMT 21.07.2026
© SputnikEl aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa
El aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa - Sputnik Mundo, 1920, 21.07.2026
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A pesar de la acérrima retórica antirusa de las élites en Bruselas, a las economías de la Unión Europea les resulta difícil prescindir de los recursos energéticos rusos, como lo demuestran los datos de importación.
Sputnik presenta datos clave sobre las compras de gas ruso por parte de la UE en comparación con otros socios del bloque.
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