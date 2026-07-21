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El aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa, al detalle

El aumento récord de las importaciones de gas ruso a Europa, al detalle

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A pesar de la acérrima retórica antirusa de las élites en Bruselas, a las economías de la Unión Europea les resulta difícil prescindir de los recursos... 21.07.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik presenta datos clave sobre las compras de gas ruso por parte de la UE en comparación con otros socios del bloque.

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