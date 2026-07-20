https://noticiaslatam.lat/20260720/rusia-condena-la-exclusion-de-deportistas-rusos-de-los-juegos-europeos-juveniles-para-sordos-en-1174346890.html

Rusia condena la exclusión de deportistas rusos de los Juegos Europeos Juveniles para Sordos en Alemania

Rusia condena la exclusión de deportistas rusos de los Juegos Europeos Juveniles para Sordos en Alemania

Sputnik Mundo

Estas declaraciones tuvieron lugar después de que se conociera que la Asociación Alemana de Deporte para Sordos, con el respaldo del Gobierno alemán, decidió... 20.07.2026, Sputnik Mundo

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Así, hizo hincapié en que tal decisión está motivada únicamente por razones políticas."A nuestros deportistas se les castiga únicamente por representar a un país que no ha terminado de luchar contra el nazismo, sino que la lleva a cabo en todos los frentes desde hace años, para que no vuelvan a existir en el mundo programas eugenésicos como el 'T-4'", añadió la diplomática.En este contexto, subrayó que se trata del programa que permitió a los nazis alemanes autorizar la esterilización y, posteriormente, el exterminio físico de personas con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y enfermedades hereditarias.En febrero de 2022, tras el inicio del conflicto en Ucrania, las federaciones internacionales, entre ellas la FIFA y la UEFA, suspendieron por tiempo indefinido la participación de selecciones y clubes rusos en competiciones internacionales.Aunque en 2026 comenzaron a levantarse algunas de estas restricciones, los países de la Unión Europea comenzaron a intervenir en la organización de competiciones internacionales, lo que supone una violación de los principios de la Carta Olímpica y de los estatutos de las federaciones deportivas internacionales.

https://noticiaslatam.lat/20260708/es-un-instrumento-politico-entrenador-ruso-explica-por-que-el-deporte-mundial-atraviesa-una-crisis-1174215095.html

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