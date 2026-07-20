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La supuesta subvaluación del yuan no solucionará las dificultades de la UE, dice un medio

La supuesta subvaluación del yuan no solucionará las dificultades de la UE, dice un medio

Sputnik Mundo

El 'Global Times' señala que las recientes afirmaciones del canciller alemán Friedrich Merz y del presidente francés, Emmanuel Macron, quienes declararon que... 20.07.2026, Sputnik Mundo

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Según argumenta el Global Times, vincular el éxito comercial chino a una supuesta manipulación del tipo de cambio es una simplificación extrema que busca desviar la atención de los verdaderos problemas económicos de Europa.El artículo sostiene que esta hipótesis no es más que una maniobra para encontrar un "chivo expiatorio" externo ante la pérdida de competitividad y el rezago tecnológico que actualmente padece el viejo continente. A juicio del diario, estas acusaciones ignoran los principios económicos globales más básicos y evitan resolver las verdaderas causas estructurales que originan los persistentes desafíos comerciales a los que se enfrenta la Unión Europea.El GT fundamenta su postura explicando que las variaciones en el tipo de cambio del yuan responden a dinámicas de mercado multifactoriales y no a una estrategia deliberada de depreciación. Para respaldar este punto, el diario cita a las máximas autoridades del Banco Popular de China, quienes aseguran que el país no tiene intenciones de competir mediante la manipulación de su divisa, manteniendo siempre una flotación normal y equilibrada en dos direcciones determinada por las fuerzas del mercado.Asimismo, los argumentos medios subrayan que la competitividad de China en el comercio global se debe a décadas de desarrollo industrial continuo y a una fuerte inversión en investigación científica e innovación tecnológica, y no a ventajas cambiarias. En ese sentido, el periódico señala que el país asiático posee el sistema industrial más grande y completo del mundo, el cual, sumado a las economías de escala de su gigantesco mercado interno, le permite liderar desde la manufactura básica hasta sectores de vanguardia como la inteligencia artificial y las nuevas energías.Por el contrario, la publicación argumenta que la crisis industrial europea es el resultado de problemas estructurales acumulados por sus propias decisiones, los cuales deberían resolverse con reformas internas e innovación en lugar de ser calificados erróneamente como "competencia desleal". Intentar politizar el tipo de cambio e imponer medidas restrictivas, añaden, no corregirá las brechas de capacidad de Europa y solo conseguirá fracturar las cadenas de suministro establecidas con China durante décadas.La nota concluye sugiriendo que, ante la incertidumbre económica mundial, tanto China como la Unión Europea deben cooperar para defender las reglas del comercio multilateral mediante el diálogo racional y la consulta mutua, y que las acusaciones sobre una "moneda subvaluada" solo sirven para el beneficio político a corto plazo de algunos líderes. La única vía para rediseñar el panorama comercial, agregan, es que Europa afronte sus fallos estructurales, eleve su inversión en alta tecnología y abrace una cooperación abierta.

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