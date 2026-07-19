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Venezuela reporta poco más de 5.200 fallecimientos por los terremotos que impactaron al país

Venezuela reporta poco más de 5.200 fallecimientos por los terremotos que impactaron al país

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Las autoridades venezolanas publicaron la actualización diaria del saldo que ha dejado el doblete sísmico que impactó a la nación sudamericana el pasado 24 de... 19.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con los datos compartidos por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, se tiene registro de 23.820 personas en campamentos, así como 17.907 sin vivienda.Además, se reportan 856 edificios afectados, así como 190 colapsados. Dichas cifras no han variado con respecto al reporte de la víspera.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".La presidenta encargada declaró el estado de emergencia nacional, suspendió servicios básicos y educativos, y militarizó La Guaira, tras declararla área de desastre.

https://noticiaslatam.lat/20260718/venezuela-registra-50-fallecimientos-mas-a-causa-del-doblete-sismico-suman-5119-1174334006.html

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