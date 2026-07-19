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Venezuela reporta poco más de 5.200 fallecimientos por los terremotos que impactaron al país
Venezuela reporta poco más de 5.200 fallecimientos por los terremotos que impactaron al país
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Las autoridades venezolanas publicaron la actualización diaria del saldo que ha dejado el doblete sísmico que impactó a la nación sudamericana el pasado 24 de... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con los datos compartidos por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, se tiene registro de 23.820 personas en campamentos, así como 17.907 sin vivienda.Además, se reportan 856 edificios afectados, así como 190 colapsados. Dichas cifras no han variado con respecto al reporte de la víspera.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".La presidenta encargada declaró el estado de emergencia nacional, suspendió servicios básicos y educativos, y militarizó La Guaira, tras declararla área de desastre.
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Venezuela reporta poco más de 5.200 fallecimientos por los terremotos que impactaron al país

22:58 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Fernando VergaraСпасатели прочесывают завалы спустя три дня после землетрясения в Катия-ла-Мар, Венесуэла
Спасатели прочесывают завалы спустя три дня после землетрясения в Катия-ла-Мар, Венесуэла - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
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Las autoridades venezolanas publicaron la actualización diaria del saldo que ha dejado el doblete sísmico que impactó a la nación sudamericana el pasado 24 de junio. De acuerdo con las cifras oficiales, suman 5.208 fallecidos y 16.740 heridos.
De acuerdo con los datos compartidos por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, se tiene registro de 23.820 personas en campamentos, así como 17.907 sin vivienda.

Además, se reportan 856 edificios afectados, así como 190 colapsados. Dichas cifras no han variado con respecto al reporte de la víspera.
Voluntarios tiran de una cuerda para retirar escombros de un edificio derrumbado por terremotos en La Guaira, Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 18.07.2026
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Venezuela registra 50 fallecimientos más a causa del doblete sísmico: suman 5.119
ayer, 22:50 GMT
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".
La presidenta encargada declaró el estado de emergencia nacional, suspendió servicios básicos y educativos, y militarizó La Guaira, tras declararla área de desastre.
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