Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260718/venezuela-registra-50-fallecimientos-mas-a-causa-del-doblete-sismico-suman-5119-1174334006.html
Venezuela registra 50 fallecimientos más a causa del doblete sísmico: suman 5.119
Venezuela registra 50 fallecimientos más a causa del doblete sísmico: suman 5.119
Sputnik Mundo
El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra de muertos por los dos terremotos ocurridos... 18.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-18T22:50+0000
2026-07-18T22:50+0000
américa latina
sociedad
seguridad
jorge rodríguez
venezuela
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/12/1174333848_0:89:1024:665_1920x0_80_0_0_8c09276bac37545cc1fab5954d001f17.jpg
De acuerdo con el parte más reciente, el número de heridos se mantiene en 16.740. Venezuela sigue haciendo frente a los efectos devastadores del doblete sísmico que se registró el pasado 24 de junio, esto mediante labores de reconstrucción y de rescate.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio. Los movimientos telúricos se sucedieron con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".De acuerdo con el parte oficial, el Gobierno ha instalado 107 refugios transitorios en los cuales se encuentran 21.470 personas.El balance añade que hay un total de 17.907 personas sin vivienda. Además, 856 edificios se encuentran parcialmente afectados, mientras 190 colapsaron durante los movimientos telúricos.
https://noticiaslatam.lat/20260716/venezuela-atraviesa-un-proceso-para-redefinir-su-reconstruccion-nacional-1174296155.html
venezuela
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/12/1174333848_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_78a775d9f96c64a684d553f6bef14abf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, jorge rodríguez, venezuela
sociedad, seguridad, jorge rodríguez, venezuela

Venezuela registra 50 fallecimientos más a causa del doblete sísmico: suman 5.119

22:50 GMT 18.07.2026
© AP Photo / Ariana CubillosVoluntarios tiran de una cuerda para retirar escombros de un edificio derrumbado por terremotos en La Guaira, Venezuela
Voluntarios tiran de una cuerda para retirar escombros de un edificio derrumbado por terremotos en La Guaira, Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Síguenos en
El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra de muertos por los dos terremotos ocurridos el 24 de junio llegó este 18 de julio a 5.119.
De acuerdo con el parte más reciente, el número de heridos se mantiene en 16.740. Venezuela sigue haciendo frente a los efectos devastadores del doblete sísmico que se registró el pasado 24 de junio, esto mediante labores de reconstrucción y de rescate.
Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio. Los movimientos telúricos se sucedieron con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".
Venezuela atraviesa un proceso para redefinir su reconstrucción nacional - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
Acentos
"Venezuela atraviesa un proceso para redefinir su reconstrucción nacional"
16 de julio, 02:48 GMT
De acuerdo con el parte oficial, el Gobierno ha instalado 107 refugios transitorios en los cuales se encuentran 21.470 personas.
El balance añade que hay un total de 17.907 personas sin vivienda. Además, 856 edificios se encuentran parcialmente afectados, mientras 190 colapsaron durante los movimientos telúricos.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала