https://noticiaslatam.lat/20260718/venezuela-registra-50-fallecimientos-mas-a-causa-del-doblete-sismico-suman-5119-1174334006.html

Venezuela registra 50 fallecimientos más a causa del doblete sísmico: suman 5.119

Venezuela registra 50 fallecimientos más a causa del doblete sísmico: suman 5.119

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El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra de muertos por los dos terremotos ocurridos... 18.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el parte más reciente, el número de heridos se mantiene en 16.740. Venezuela sigue haciendo frente a los efectos devastadores del doblete sísmico que se registró el pasado 24 de junio, esto mediante labores de reconstrucción y de rescate.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio. Los movimientos telúricos se sucedieron con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".De acuerdo con el parte oficial, el Gobierno ha instalado 107 refugios transitorios en los cuales se encuentran 21.470 personas.El balance añade que hay un total de 17.907 personas sin vivienda. Además, 856 edificios se encuentran parcialmente afectados, mientras 190 colapsaron durante los movimientos telúricos.

https://noticiaslatam.lat/20260716/venezuela-atraviesa-un-proceso-para-redefinir-su-reconstruccion-nacional-1174296155.html

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