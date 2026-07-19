Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260719/rusia-golpea-objetivos-del-complejo-militar-industrial-de-ucrania-informa-la-defensa-rusa-1174335482.html
Rusia golpea objetivos del complejo militar industrial de Ucrania, informa la Defensa rusa
Rusia golpea objetivos del complejo militar industrial de Ucrania, informa la Defensa rusa
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia atacaron centros logísticos e instalaciones de la industria militar en Kiev y sus alrededores, así como en la región de Odesa, señalaron... 19.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-19T06:27+0000
2026-07-19T06:27+0000
defensa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
ministerio de defensa de rusia
odesa
kiev
ataque
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/13/1173956999_0:197:2944:1853_1920x0_80_0_0_9a001a3de507aa177e33b9be243e33db.jpg
Entre los objetivos alcanzados, se destacan instalaciones de fabricación de misiles Flamingo y Neptun, así como un centro de distribución de productos de doble uso en la capital ucraniana. A la vez, el Ejército ruso golpeó un centro de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance en la región de Kiev e infraestructuras del puerto Yuzhni en la región de Odesa, utilizadas para el transporte y almacenamiento de cargamentos de uso militar, detallaron.
https://noticiaslatam.lat/20260718/las-ffaa-de-rusia-estan-ultimando-la-liberacion-de-krasni-liman-asegura-el-jefe-del-estado-mayor-1174332409.html
ucrania
odesa
kiev
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/13/1173956999_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_9de1bde3f78de7f3ab54dd6bcd040495.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, ministerio de defensa de rusia, odesa, kiev, ataque
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, ministerio de defensa de rusia, odesa, kiev, ataque

Rusia golpea objetivos del complejo militar industrial de Ucrania, informa la Defensa rusa

06:27 GMT 19.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las FFAA de Rusia atacaron centros logísticos e instalaciones de la industria militar en Kiev y sus alrededores, así como en la región de Odesa, señalaron desde el Ministerio de Defensa ruso. En concreto, fueron alcanzadas empresas relacionadas con la fabricación de misiles Flamingo y Neptun, entre otros objetivos de importancia.

"Esta noche, las FFAA de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión, de despliegue aéreo y terrestre, y con drones de ataque contra instalaciones de la industria militar y centros logísticos en la ciudad de Kiev y la región de Kiev, así como contra instalaciones del puerto Yuzhni en la región de Odesa, utilizados para el transporte y almacenamiento de cargamentos de uso militar, al igual que de combustibles y lubricantes destinados a abastecer a las FFAA de Ucrania", precisa el informe de la entidad castrense.

Entre los objetivos alcanzados, se destacan instalaciones de fabricación de misiles Flamingo y Neptun, así como un centro de distribución de productos de doble uso en la capital ucraniana.
A la vez, el Ejército ruso golpeó un centro de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance en la región de Kiev e infraestructuras del puerto Yuzhni en la región de Odesa, utilizadas para el transporte y almacenamiento de cargamentos de uso militar, detallaron.
Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 18.07.2026
Defensa
Las FFAA de Rusia están ultimando la liberación de Krasni Limán, asegura el jefe del Estado Mayor ruso
ayer, 16:59 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала