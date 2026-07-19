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Rusia golpea objetivos del complejo militar industrial de Ucrania, informa la Defensa rusa
Rusia golpea objetivos del complejo militar industrial de Ucrania, informa la Defensa rusa
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Las FFAA de Rusia atacaron centros logísticos e instalaciones de la industria militar en Kiev y sus alrededores, así como en la región de Odesa, señalaron... 19.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-19T06:27+0000
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Entre los objetivos alcanzados, se destacan instalaciones de fabricación de misiles Flamingo y Neptun, así como un centro de distribución de productos de doble uso en la capital ucraniana. A la vez, el Ejército ruso golpeó un centro de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance en la región de Kiev e infraestructuras del puerto Yuzhni en la región de Odesa, utilizadas para el transporte y almacenamiento de cargamentos de uso militar, detallaron.
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Rusia golpea objetivos del complejo militar industrial de Ucrania, informa la Defensa rusa
Las FFAA de Rusia atacaron centros logísticos e instalaciones de la industria militar en Kiev y sus alrededores, así como en la región de Odesa, señalaron desde el Ministerio de Defensa ruso. En concreto, fueron alcanzadas empresas relacionadas con la fabricación de misiles Flamingo y Neptun, entre otros objetivos de importancia.
"Esta noche, las FFAA de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión, de despliegue aéreo y terrestre, y con drones de ataque contra instalaciones de la industria militar y centros logísticos en la ciudad de Kiev y la región de Kiev, así como contra instalaciones del puerto Yuzhni en la región de Odesa, utilizados para el transporte y almacenamiento de cargamentos de uso militar, al igual que de combustibles y lubricantes destinados a abastecer a las FFAA de Ucrania", precisa el informe de la entidad castrense.
Entre los objetivos alcanzados, se destacan instalaciones de fabricación de misiles Flamingo y Neptun, así como un centro de distribución de productos de doble uso en la capital ucraniana.
A la vez, el Ejército ruso golpeó un centro de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance en la región de Kiev e infraestructuras del puerto Yuzhni en la región de Odesa, utilizadas para el transporte y almacenamiento de cargamentos de uso militar, detallaron.