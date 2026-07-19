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Rusia golpea objetivos del complejo militar industrial de Ucrania, informa la Defensa rusa

Rusia golpea objetivos del complejo militar industrial de Ucrania, informa la Defensa rusa

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia atacaron centros logísticos e instalaciones de la industria militar en Kiev y sus alrededores, así como en la región de Odesa, señalaron... 19.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-19T06:27+0000

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Entre los objetivos alcanzados, se destacan instalaciones de fabricación de misiles Flamingo y Neptun, así como un centro de distribución de productos de doble uso en la capital ucraniana. A la vez, el Ejército ruso golpeó un centro de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance en la región de Kiev e infraestructuras del puerto Yuzhni en la región de Odesa, utilizadas para el transporte y almacenamiento de cargamentos de uso militar, detallaron.

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