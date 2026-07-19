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Las relaciones entre Rusia y Corea del Norte avanzan "en todos los ámbitos", asegura Putin
Las relaciones entre Rusia y Corea del Norte avanzan "en todos los ámbitos", asegura Putin
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El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con la canciller norcoreana, Choe Son-hui. Durante el encuentro, el mandatario ruso destacó los vínculos... 19.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-19T17:38+0000
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Durante el encuentro, Putin reiteró el agradecimiento de Rusia a Corea del Norte por su apoyo en la operación militar especial rusa en Ucrania. De acuerdo con el mandatario, Moscú nunca olvidará las hazañas de los militares norcoreanos que ayudaron en la liberación de la región rusa de Kursk de las tropas ucranianas.Al referirse a las relaciones entre él y el líder norcoreano, Kim Jong-un, Putin valoró que estas están marcadas por "el entendimiento mutuo" y "la amistad y confianza en todos los ámbitos".A su vez, la titular norcoreana subrayó que Pionyang apoya los esfuerzos de Rusia por eliminar las causas profundas del conflicto ucraniano."La República Popular Democrática de Corea seguirá apoyando incondicionalmente todos los esfuerzos de Rusia para defender su soberanía, sus intereses de seguridad y su integridad territorial, y para abordar las causas profundas de la crisis en Ucrania", resaltó.Además, Choe Son-hui transmitió "un cálido saludo fraternal hacia el amigo más cercano y querido, el compañero presidente Putin".
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Las relaciones entre Rusia y Corea del Norte avanzan "en todos los ámbitos", asegura Putin
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con la canciller norcoreana, Choe Son-hui. Durante el encuentro, el mandatario ruso destacó los vínculos establecidos entre Moscú y Pionyang, así como el apoyo de su aliado asiático en el contexto del conflicto ucraniano.
"Nuestras relaciones se están desarrollando en todos los ámbitos", precisó Putin.
Durante el encuentro, Putin reiteró el agradecimiento de Rusia a Corea del Norte por su apoyo en la operación militar especial rusa en Ucrania. De acuerdo con el mandatario, Moscú nunca olvidará las hazañas de los militares norcoreanos que ayudaron en la liberación de la región rusa de Kursk
de las tropas ucranianas.
"El valor, la valentía, el coraje y el heroísmo de sus soldados han sido reconocidos con condecoraciones estatales de Rusia. Jamás olvidaremos su hazaña y honraremos a los héroes coreanos con el mismo respeto que a nuestros compatriotas", postuló.
Al referirse a las relaciones entre él y el líder norcoreano, Kim Jong-un, Putin valoró que estas están marcadas por "el entendimiento mutuo" y "la amistad y confianza en todos los ámbitos".
A su vez, la titular norcoreana subrayó que Pionyang apoya los esfuerzos de Rusia por eliminar las causas profundas del conflicto ucraniano
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"La República Popular Democrática de Corea seguirá apoyando incondicionalmente todos los esfuerzos de Rusia para defender su soberanía, sus intereses de seguridad y su integridad territorial, y para abordar las causas profundas de la crisis en Ucrania", resaltó.
Además, Choe Son-hui transmitió "un cálido saludo fraternal hacia el amigo más cercano y querido, el compañero presidente Putin".
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