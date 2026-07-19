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Jornada violenta en México: reportan el hallazgo de 10 cuerpos en Zacatecas, incluido un exalcalde

Jornada violenta en México: reportan el hallazgo de 10 cuerpos en Zacatecas, incluido un exalcalde

Sputnik Mundo

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas (centro de México), informó que el hallazgo de los cuerpos se realizó en los municipios de Morelos... 19.07.2026, Sputnik Mundo

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Reyes subrayó que "las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz desplegaron un amplio operativo de seguridad en cada uno de los puntos, con el propósito de dar con las personas responsables y fortalecer la presencia de las corporaciones en la zona".El funcionario señaló que en los últimos años este tipo de hechos se ha reducido de manera significativa como resultado de la coordinación entre las instituciones de seguridad, pero un acontecimiento de esta naturaleza exige "una respuesta inmediata y contundente del Estado".Medios locales detallaron que los cuerpos presentaban signos de violencia y fueron encontrados incluso colgados de un puente. La muerte de Castrejón Valdéz fue confirmada por su parte por la presidencia municipal de Sombrerete.Ante estos hechos, el Gabinete de Seguridad federal informó que se reforzó el despliegue operativo en la zona de los hechos, al tiempo de garantizar que "no habrá impunidad" en el caso.

https://noticiaslatam.lat/20260717/que-tanto-influye-la-muerte-de-mencho-en-la-reduccion-de-violencia-en-el-occidente-de-mexico-1174307741.html

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