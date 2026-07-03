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Israel "se convirtió en un problema global", afirma el canciller de Turquía
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Israel, debido a sus políticas, se convirtió en un problema no solo para Oriente Medio, sino para toda la comunidad internacional, declaró el ministro de... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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En mayo de 2024, Turquía suspendió por completo sus operaciones comerciales con Israel, alegando los continuos combates en la Franja de Gaza. Ankara aboga sistemáticamente por un alto al fuego, un aumento de la ayuda humanitaria a la población palestina y una mayor presión internacional sobre Israel.El canciller recordó que Turquía había suspendido por completo el comercio con Israel, cortando un flujo de unos 10.000 millones de dólares, una medida que calificó como un "claro mensaje político". Además, señaló que varios países europeos impusieron embargos de armas a Israel.Según Fidan, las acciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, perjudicaron ante todo a la propia sociedad del país hebreo. En su opinión, las políticas de las autoridades israelíes no solo no refuerzan la seguridad nacional, sino que lo están llevando a un mayor aislamiento internacional.La semana pasada, el Ministerio de Salud palestino informó de 73.041 víctimas mortales y 173.402 heridos en la Franja de Gaza desde el inicio de la nueva espiral del conflicto con Israel en octubre de 2023.
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Israel "se convirtió en un problema global", afirma el canciller de Turquía

07:56 GMT 03.07.2026
© AP Photo / Bilal HusseinEl ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan
El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan - Sputnik Mundo, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
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Israel, debido a sus políticas, se convirtió en un problema no solo para Oriente Medio, sino para toda la comunidad internacional, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan.
En mayo de 2024, Turquía suspendió por completo sus operaciones comerciales con Israel, alegando los continuos combates en la Franja de Gaza. Ankara aboga sistemáticamente por un alto al fuego, un aumento de la ayuda humanitaria a la población palestina y una mayor presión internacional sobre Israel.

"Israel busca un nuevo enemigo. Israel se convirtió en un problema global. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lo dice abiertamente. La tolerancia hacia las políticas de Israel ya no existe", declaró Fidan en una entrevista con un medio turco.

El canciller recordó que Turquía había suspendido por completo el comercio con Israel, cortando un flujo de unos 10.000 millones de dólares, una medida que calificó como un "claro mensaje político". Además, señaló que varios países europeos impusieron embargos de armas a Israel.
Según Fidan, las acciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, perjudicaron ante todo a la propia sociedad del país hebreo. En su opinión, las políticas de las autoridades israelíes no solo no refuerzan la seguridad nacional, sino que lo están llevando a un mayor aislamiento internacional.
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El presidente del Líbano afirma que no cederá "ni un solo centímetro de territorio" a Israel
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La semana pasada, el Ministerio de Salud palestino informó de 73.041 víctimas mortales y 173.402 heridos en la Franja de Gaza desde el inicio de la nueva espiral del conflicto con Israel en octubre de 2023.
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