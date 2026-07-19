https://noticiaslatam.lat/20260719/fallece-un-militar-estadounidense-en-el-norte-de-irak-durante-la-detonacion-controlada-de-un-dron-1174342129.html

Fallece un militar estadounidense en el norte de Irak durante la detonación controlada de un dron iraní

Fallece un militar estadounidense en el norte de Irak durante la detonación controlada de un dron iraní

Sputnik Mundo

El Comando Central estadounidense informó a través de redes sociales que un segundo militar resultó herido durante la detonación controlada de munición sin... 19.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-19T23:01+0000

2026-07-19T23:01+0000

2026-07-19T23:01+0000

internacional

jordania

irán

mando central de los estados unidos (centcom)

base aérea de balad (irak)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1f/1173680876_0:63:3375:1961_1920x0_80_0_0_693ef9aa49cd93aa7a73f64e2bde9305.jpg

"El CENTCOM no revelará información adicional, incluyendo las identidades de los militares desaparecidos y caídos, por respeto a las familias durante el proceso de notificación", añadió.Por otra parte, se informó que personal militar estadounidense halló restos sin identificar en el lugar en el que murieron dos soldados en Jordania, por lo que el proceso de verificación continúa en curso.En la víspera, el CENTCOM informó que dos soldados fallecieron y uno fue dado por desaparecido luego de que Irán asestara golpes contra objetivos en Jordania el 17 de julio. Además, otros cuatro militares necesitaron asistencia médica, reza el comunicado.

https://noticiaslatam.lat/20260719/iran-reporta-un-incidente-en-ormuz-y-reitera-la-prohibicion-del-paso-no-autorizado-por-el-estrecho-1174338163.html

jordania

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jordania, irán, mando central de los estados unidos (centcom), base aérea de balad (irak)