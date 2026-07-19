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Fallece un militar estadounidense en el norte de Irak durante la detonación controlada de un dron iraní
Fallece un militar estadounidense en el norte de Irak durante la detonación controlada de un dron iraní
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El Comando Central estadounidense informó a través de redes sociales que un segundo militar resultó herido durante la detonación controlada de munición sin... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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"El CENTCOM no revelará información adicional, incluyendo las identidades de los militares desaparecidos y caídos, por respeto a las familias durante el proceso de notificación", añadió.Por otra parte, se informó que personal militar estadounidense halló restos sin identificar en el lugar en el que murieron dos soldados en Jordania, por lo que el proceso de verificación continúa en curso.En la víspera, el CENTCOM informó que dos soldados fallecieron y uno fue dado por desaparecido luego de que Irán asestara golpes contra objetivos en Jordania el 17 de julio. Además, otros cuatro militares necesitaron asistencia médica, reza el comunicado.
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Fallece un militar estadounidense en el norte de Irak durante la detonación controlada de un dron iraní

23:01 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Andreea AlexandruSoldados estadounidenses
Soldados estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
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El Comando Central estadounidense informó a través de redes sociales que un segundo militar resultó herido durante la detonación controlada de munición sin explotar del dron, por lo que actualmente recibe atención médica por una lesión leve.
"El CENTCOM no revelará información adicional, incluyendo las identidades de los militares desaparecidos y caídos, por respeto a las familias durante el proceso de notificación", añadió.
Por otra parte, se informó que personal militar estadounidense halló restos sin identificar en el lugar en el que murieron dos soldados en Jordania, por lo que el proceso de verificación continúa en curso.
Petroleros y buques de carga - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
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Irán reporta un incidente en Ormuz y reitera la prohibición del paso no autorizado por el estrecho
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En la víspera, el CENTCOM informó que dos soldados fallecieron y uno fue dado por desaparecido luego de que Irán asestara golpes contra objetivos en Jordania el 17 de julio. Además, otros cuatro militares necesitaron asistencia médica, reza el comunicado.
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