EEUU da por terminada la octava ronda consecutiva de ataques contra Irán

En ese sentido, se informó que más de 50.000 elementos operan en todo Oriente Medio y permanecen "en estado de máxima vigilancia, concentrados, con gran capacidad de ataque y listos para la acción".Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
El Comando Central estadounidense aseguró que en la reciente agresión contra el país persa fueron atacadas instalaciones militares iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y depósitos de misiles y drones.
"Los recursos militares estadounidenses también atacaron a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania el 17 de julio", ahondó el Comando en su mensaje.
En ese sentido, se informó que más de 50.000 elementos operan en todo Oriente Medio y permanecen "en estado de máxima vigilancia, concentrados, con gran capacidad de ataque y listos para la acción".
Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
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