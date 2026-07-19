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EEUU da por terminada la octava ronda consecutiva de ataques contra Irán

EEUU da por terminada la octava ronda consecutiva de ataques contra Irán

Sputnik Mundo

El Comando Central estadounidense aseguró que en la reciente agresión contra el país persa fueron atacadas instalaciones militares iraníes de vigilancia... 19.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-19T04:06+0000

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En ese sentido, se informó que más de 50.000 elementos operan en todo Oriente Medio y permanecen "en estado de máxima vigilancia, concentrados, con gran capacidad de ataque y listos para la acción".Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

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