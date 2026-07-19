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EEUU da por terminada la octava ronda consecutiva de ataques contra Irán
EEUU da por terminada la octava ronda consecutiva de ataques contra Irán
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El Comando Central estadounidense aseguró que en la reciente agresión contra el país persa fueron atacadas instalaciones militares iraníes de vigilancia... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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En ese sentido, se informó que más de 50.000 elementos operan en todo Oriente Medio y permanecen "en estado de máxima vigilancia, concentrados, con gran capacidad de ataque y listos para la acción".Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
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EEUU da por terminada la octava ronda consecutiva de ataques contra Irán

04:06 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Ross D. FranklinUn F35A de las Fuerzas Áereas de EEUU
Un F35A de las Fuerzas Áereas de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
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El Comando Central estadounidense aseguró que en la reciente agresión contra el país persa fueron atacadas instalaciones militares iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y depósitos de misiles y drones.

"Los recursos militares estadounidenses también atacaron a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania el 17 de julio", ahondó el Comando en su mensaje.

En ese sentido, se informó que más de 50.000 elementos operan en todo Oriente Medio y permanecen "en estado de máxima vigilancia, concentrados, con gran capacidad de ataque y listos para la acción".
Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
Irán respondió a los recientes ataques de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
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Irán responde a la ofensiva de EEUU con ataques de drones contra objetivos militares en Kuwait
03:45 GMT
El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
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