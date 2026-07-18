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Sheinbaum dice que irá a la final del Mundial como muestra "de que hay buena colaboración" con EEUU
Sheinbaum dice que irá a la final del Mundial como muestra "de que hay buena colaboración" con EEUU
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum publicó en redes sociales un video en el que habla sobre su viaje a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial... 18.07.2026, Sputnik Mundo
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Sin embargo, de acuerdo con reportes de prensa, el vuelo comercial en el que Sehinbaum viajaría a Estados Unidos fue cancelado debido al mal clima, por lo que su equipo ya valora otras formas de que la jefa de Estado viaje al vecino país del norte.Ayer, Sheinbaum anunció que viajará a EEUU para formar parte de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, que se realizará el 19 de julio, donde se definirá entre las selecciones nacionales de España y Argentina quién es el nuevo campeón de la justa deportiva.
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Sheinbaum dice que irá a la final del Mundial como muestra "de que hay buena colaboración" con EEUU

22:46 GMT 18.07.2026 (actualizado: 22:50 GMT 18.07.2026)
© Foto : X - @GobiernoMXClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 18.07.2026
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum publicó en redes sociales un video en el que habla sobre su viaje a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial 2026, el cual fue auspiciado tanto por el país latinoamericano como por Estados Unidos y Canadá.
"Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de la Copa del Mundo y, además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el Gobierno de Estados Unidos", dijo.
Sin embargo, de acuerdo con reportes de prensa, el vuelo comercial en el que Sehinbaum viajaría a Estados Unidos fue cancelado debido al mal clima, por lo que su equipo ya valora otras formas de que la jefa de Estado viaje al vecino país del norte.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
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Sheinbaum niega acusaciones del director de la DEA: "Lo conminamos a que trabaje mucho en EEUU"
16 de julio, 02:42 GMT
Ayer, Sheinbaum anunció que viajará a EEUU para formar parte de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, que se realizará el 19 de julio, donde se definirá entre las selecciones nacionales de España y Argentina quién es el nuevo campeón de la justa deportiva.
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