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Sheinbaum dice que irá a la final del Mundial como muestra "de que hay buena colaboración" con EEUU

Sheinbaum dice que irá a la final del Mundial como muestra "de que hay buena colaboración" con EEUU

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum publicó en redes sociales un video en el que habla sobre su viaje a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial... 18.07.2026, Sputnik Mundo

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Sin embargo, de acuerdo con reportes de prensa, el vuelo comercial en el que Sehinbaum viajaría a Estados Unidos fue cancelado debido al mal clima, por lo que su equipo ya valora otras formas de que la jefa de Estado viaje al vecino país del norte.Ayer, Sheinbaum anunció que viajará a EEUU para formar parte de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, que se realizará el 19 de julio, donde se definirá entre las selecciones nacionales de España y Argentina quién es el nuevo campeón de la justa deportiva.

https://noticiaslatam.lat/20260716/sheinbaum-niega-acusaciones-del-director-de-la-dea-lo-conminamos-a-que-trabaje-mucho-en-eeuu-1174296040.html

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