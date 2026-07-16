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Rajoy se niega a disculparse tras comentarios contra la selección de Francia
Rajoy se niega a disculparse tras comentarios contra la selección de Francia
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En su última columna de opinión, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy abordó la "atención" que recibieron sus comentarios sobre 'Les Bleus'... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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En su última columna de opinión, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy abordó la "atención" que recibieron sus comentarios sobre Les Bleus, señalados como "racistas" tanto en la Moncloa como en el Elíseo."Les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo", abundó.Además, Rajoy descartó pedir las disculpas que le exigió el Gobierno de Sánchez, alegando que "ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso".
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Rajoy se niega a disculparse tras comentarios contra la selección de Francia

02:47 GMT 16.07.2026
© AP Photo / Andrea ComasMariano Rajoy, expresidente del Gobierno español
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno español - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
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En su última columna de opinión, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy abordó la "atención" que recibieron sus comentarios sobre 'Les Bleus', señalados como "racistas" tanto en la Moncloa como en el Elíseo.
En su última columna de opinión, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy abordó la "atención" que recibieron sus comentarios sobre Les Bleus, señalados como "racistas" tanto en la Moncloa como en el Elíseo.
"La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones (...) que importan a los españoles", escribió, aludiendo al Gobierno de Pedro Sánchez y los casos judiciales que lo rodean.
"Les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo", abundó.
Además, Rajoy descartó pedir las disculpas que le exigió el Gobierno de Sánchez, alegando que "ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso".
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