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Rajoy se niega a disculparse tras comentarios contra la selección de Francia

Rajoy se niega a disculparse tras comentarios contra la selección de Francia

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En su última columna de opinión, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy abordó la "atención" que recibieron sus comentarios sobre 'Les Bleus'... 16.07.2026, Sputnik Mundo

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En su última columna de opinión, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy abordó la "atención" que recibieron sus comentarios sobre Les Bleus, señalados como "racistas" tanto en la Moncloa como en el Elíseo."Les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo", abundó.Además, Rajoy descartó pedir las disculpas que le exigió el Gobierno de Sánchez, alegando que "ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso".

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