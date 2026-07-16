Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260716/presentan-en-rusia-una-gigante-telarana-de-acero-contra-los-drones-ucranianos--1174293947.html
Presentan en Rusia una gigante telaraña de acero contra los drones ucranianos
Presentan en Rusia una gigante telaraña de acero contra los drones ucranianos
Sputnik Mundo
La corporación estatal Rostec presentó el Pautina (Telaraña, en ruso) — un nuevo sistema de protección física diseñado para defender infraestructuras críticas... 16.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-16T13:28+0000
2026-07-16T13:28+0000
defensa
rostec
rusia
drones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0f/1174294714_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cd46707703c76067a133e573d665401f.jpg
De acuerdo con Rostec, el complejo está pensado para proteger depósitos de combustible, terminales petroleras, subestaciones eléctricas, almacenes y otras instalaciones estratégicas de 25 metros de altura y de cualquier tamaño. El sistema puede detener un vehículo no tripulado de hasta 200 kg que vuele a una velocidad de 250 km por hora.Desde la corporación armamentista afirman que la estructura ya ha superado pruebas de resistencia sísmica y continúa siendo evaluada frente a distintos tipos de drones. Además, puede combinarse con sistemas de guerra electrónica y medios de interceptación cinética para aumentar la eficacia de la protección.Otra de sus ventajas es que se monta mediante uniones atornilladas, sin necesidad de soldadura, lo que facilita su instalación incluso en zonas con alto riesgo de incendio.Actualmente, el Pautina ya se encuentra en fase de pruebas operativas en varias instalaciones del sector energético ruso.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0f/1174294714_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a1f47871c6f68d379a8a614504dd4d38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rostec, rusia, drones
rostec, rusia, drones

Presentan en Rusia una gigante telaraña de acero contra los drones ucranianos

13:28 GMT 16.07.2026
© Foto : RostecEl sistema antidrones Pautina
El sistema antidrones Pautina - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
© Foto : Rostec
Síguenos en
La corporación estatal Rostec presentó el Pautina (Telaraña, en ruso) — un nuevo sistema de protección física diseñado para defender infraestructuras críticas frente a vehículos aéreos no tripulados. El sistema consiste en estructuras metálicas modulares que forman una red protectora alrededor de una instalación.
De acuerdo con Rostec, el complejo está pensado para proteger depósitos de combustible, terminales petroleras, subestaciones eléctricas, almacenes y otras instalaciones estratégicas de 25 metros de altura y de cualquier tamaño. El sistema puede detener un vehículo no tripulado de hasta 200 kg que vuele a una velocidad de 250 km por hora.
Desde la corporación armamentista afirman que la estructura ya ha superado pruebas de resistencia sísmica y continúa siendo evaluada frente a distintos tipos de drones. Además, puede combinarse con sistemas de guerra electrónica y medios de interceptación cinética para aumentar la eficacia de la protección.
Otra de sus ventajas es que se monta mediante uniones atornilladas, sin necesidad de soldadura, lo que facilita su instalación incluso en zonas con alto riesgo de incendio.
Actualmente, el Pautina ya se encuentra en fase de pruebas operativas en varias instalaciones del sector energético ruso.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала