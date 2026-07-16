https://noticiaslatam.lat/20260716/presentan-en-rusia-una-gigante-telarana-de-acero-contra-los-drones-ucranianos--1174293947.html

Presentan en Rusia una gigante telaraña de acero contra los drones ucranianos

Presentan en Rusia una gigante telaraña de acero contra los drones ucranianos

Sputnik Mundo

La corporación estatal Rostec presentó el Pautina (Telaraña, en ruso) — un nuevo sistema de protección física diseñado para defender infraestructuras críticas... 16.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-16T13:28+0000

2026-07-16T13:28+0000

2026-07-16T13:28+0000

defensa

rostec

rusia

drones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0f/1174294714_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cd46707703c76067a133e573d665401f.jpg

De acuerdo con Rostec, el complejo está pensado para proteger depósitos de combustible, terminales petroleras, subestaciones eléctricas, almacenes y otras instalaciones estratégicas de 25 metros de altura y de cualquier tamaño. El sistema puede detener un vehículo no tripulado de hasta 200 kg que vuele a una velocidad de 250 km por hora.Desde la corporación armamentista afirman que la estructura ya ha superado pruebas de resistencia sísmica y continúa siendo evaluada frente a distintos tipos de drones. Además, puede combinarse con sistemas de guerra electrónica y medios de interceptación cinética para aumentar la eficacia de la protección.Otra de sus ventajas es que se monta mediante uniones atornilladas, sin necesidad de soldadura, lo que facilita su instalación incluso en zonas con alto riesgo de incendio.Actualmente, el Pautina ya se encuentra en fase de pruebas operativas en varias instalaciones del sector energético ruso.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rostec, rusia, drones