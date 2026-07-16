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Presentan en Rusia una gigante telaraña de acero contra los drones ucranianos
Presentan en Rusia una gigante telaraña de acero contra los drones ucranianos
Sputnik Mundo
La corporación estatal Rostec presentó el Pautina (Telaraña, en ruso) — un nuevo sistema de protección física diseñado para defender infraestructuras críticas... 16.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-16T13:28+0000
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De acuerdo con Rostec, el complejo está pensado para proteger depósitos de combustible, terminales petroleras, subestaciones eléctricas, almacenes y otras instalaciones estratégicas de 25 metros de altura y de cualquier tamaño. El sistema puede detener un vehículo no tripulado de hasta 200 kg que vuele a una velocidad de 250 km por hora.Desde la corporación armamentista afirman que la estructura ya ha superado pruebas de resistencia sísmica y continúa siendo evaluada frente a distintos tipos de drones. Además, puede combinarse con sistemas de guerra electrónica y medios de interceptación cinética para aumentar la eficacia de la protección.Otra de sus ventajas es que se monta mediante uniones atornilladas, sin necesidad de soldadura, lo que facilita su instalación incluso en zonas con alto riesgo de incendio.Actualmente, el Pautina ya se encuentra en fase de pruebas operativas en varias instalaciones del sector energético ruso.
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Presentan en Rusia una gigante telaraña de acero contra los drones ucranianos
La corporación estatal Rostec presentó el Pautina (Telaraña, en ruso) — un nuevo sistema de protección física diseñado para defender infraestructuras críticas frente a vehículos aéreos no tripulados. El sistema consiste en estructuras metálicas modulares que forman una red protectora alrededor de una instalación.
De acuerdo con Rostec, el complejo está pensado para proteger depósitos de combustible, terminales petroleras, subestaciones eléctricas, almacenes y otras instalaciones estratégicas de 25 metros de altura y de cualquier tamaño. El sistema puede detener un vehículo no tripulado de hasta 200 kg que vuele a una velocidad de 250 km por hora.
Desde la corporación armamentista afirman que la estructura ya ha superado pruebas de resistencia sísmica y continúa siendo evaluada frente a distintos tipos de drones. Además, puede combinarse con sistemas de guerra electrónica y medios de interceptación cinética para aumentar la eficacia de la protección.
Otra de sus ventajas es que se monta mediante uniones atornilladas, sin necesidad de soldadura, lo que facilita su instalación incluso en zonas con alto riesgo de incendio.
Actualmente, el Pautina ya se encuentra en fase de pruebas operativas en varias instalaciones del sector energético ruso.
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