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Fuerzas rusas derriban más de 800 drones ucranianos en la última jornada de combates

Fuerzas rusas derriban más de 800 drones ucranianos en la última jornada de combates

Sputnik Mundo

La defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas guiadas, cinco proyectiles Himars, y derribó 802 drones en el último día, informan desde el Ministerio de... 16.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-16T12:36+0000

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En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde el ente castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 490 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.De acuerdo con el organismo, las FFAA de Rusia también alcanzaron 11 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense.

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