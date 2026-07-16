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Fuerzas rusas derriban más de 800 drones ucranianos en la última jornada de combates
Fuerzas rusas derriban más de 800 drones ucranianos en la última jornada de combates
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La defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas guiadas, cinco proyectiles Himars, y derribó 802 drones en el último día, informan desde el Ministerio de... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde el ente castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 490 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.De acuerdo con el organismo, las FFAA de Rusia también alcanzaron 11 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense.
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Fuerzas rusas derriban más de 800 drones ucranianos en la última jornada de combates

12:36 GMT 16.07.2026
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Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
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La defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas guiadas, cinco proyectiles Himars, y derribó 802 drones en el último día, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.450 soldados, agregan desde el ente castrense.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde el ente castrense.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 490 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.
De acuerdo con el organismo, las FFAA de Rusia también alcanzaron 11 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 182.526 drones, 666 sistemas de misiles antiaéreos, 30.174 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.758 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.783 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 66.603 vehículos militares especiales.

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