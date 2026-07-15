https://noticiaslatam.lat/20260715/las-tropas-rusas-destruyen-un-sistema-lanzacohetes-multiple-ucraniano-en-un-dia-de-combates-1174289635.html

Las tropas rusas destruyen un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano en un día de combates

Las tropas rusas destruyen un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano en un día de combates

Sputnik Mundo

En la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron 11 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, y un... 15.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-15T13:59+0000

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En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 465 militares abatidos por cada unidad, detallan desde la entidad castrense.Se suman a estas bajas más de 325 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 220 en la de la agrupación Norte, más de 220 en la del grupo Oeste, hasta 215 en la del grupo Sur y alrededor de 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó ocho bombas guiadas y derribó 558 drones.Además, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.

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