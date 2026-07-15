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Las tropas rusas destruyen un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano en un día de combates
Las tropas rusas destruyen un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano en un día de combates
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En la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron 11 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, y un... 15.07.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 465 militares abatidos por cada unidad, detallan desde la entidad castrense.Se suman a estas bajas más de 325 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 220 en la de la agrupación Norte, más de 220 en la del grupo Oeste, hasta 215 en la del grupo Sur y alrededor de 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó ocho bombas guiadas y derribó 558 drones.Además, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
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Las tropas rusas destruyen un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano en un día de combates
En la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron 11 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Bastion ucraniano, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Kiev perdió unos 1.505 militares, agregan.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 465 militares abatidos por cada unidad, detallan desde la entidad castrense.
Se suman a estas bajas más de 325 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 220 en la de la agrupación Norte, más de 220 en la del grupo Oeste, hasta 215 en la del grupo Sur y alrededor de 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó ocho bombas guiadas y derribó 558 drones.
Además, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 181.724 drones, 666 sistemas de misiles antiaéreos, 30.163 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.758 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.769 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 66.525 vehículos militares especiales.