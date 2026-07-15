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La ayuda a Ucrania dejó a EEUU con una grave escasez de municiones de artillería, según informe
La ayuda a Ucrania dejó a EEUU con una grave escasez de municiones de artillería, según informe
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La capacidad de defensa de Estados Unidos disminuyó y sigue deteriorándose, señala un informe del Inspector General del Departamento de Guerra de EEUU. El país... 15.07.2026, Sputnik Mundo
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Las plantas de producción de municiones no lograron alcanzar el objetivo de fabricar 100.000 proyectiles de artillería de 155 mm al mes, una meta que debía cumplirse para octubre de 2025 y que era necesaria para reponer unas reservas gravemente mermadas, advierte el reporte.El documento señala específicamente que la planta de municiones de Mesquite, Texas, cuya construcción costó a las FFAA estadounidenses 469 millones de dólares, no logró producir ninguna pieza para proyectiles de artillería "que cumpla con las especificaciones del contrato".A fecha de marzo de 2026, la producción era de apenas 36.000 proyectiles de artillería al mes. El informe estima que, con el tiempo, podría alcanzar los 71.000 proyectiles mensuales, una cifra que sigue estando por debajo del objetivo establecido.Tras la escalada del conflicto en Ucrania en 2022, Estados Unidos terminó entregando más de 3 millones de proyectiles de artillería a Ucrania, procedentes de sus propias reservas de municiones.Este déficit amenaza con reducir el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas estadounidenses y aumenta el riesgo de "no poder satisfacer las necesidades operativas de EEUU, sus aliados y los países socios en posibles conflictos futuros", concluye el informe.
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La ayuda a Ucrania dejó a EEUU con una grave escasez de municiones de artillería, según informe

12:34 GMT 15.07.2026
© AP Photo / Matt RourkeLos proyectiles de artillería M795 de 155 mm se apilan durante el proceso de fabricación en la Planta de Municiones del Ejército de Scranton, en Scranton, Pensilvania
Los proyectiles de artillería M795 de 155 mm se apilan durante el proceso de fabricación en la Planta de Municiones del Ejército de Scranton, en Scranton, Pensilvania - Sputnik Mundo, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Matt Rourke
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La capacidad de defensa de Estados Unidos disminuyó y sigue deteriorándose, señala un informe del Inspector General del Departamento de Guerra de EEUU. El país está muy por debajo de los objetivos fijados en materia de producción de municiones, mientras que una parte significativa de sus propias reservas fue transferida a Ucrania, indica.
Las plantas de producción de municiones no lograron alcanzar el objetivo de fabricar 100.000 proyectiles de artillería de 155 mm al mes, una meta que debía cumplirse para octubre de 2025 y que era necesaria para reponer unas reservas gravemente mermadas, advierte el reporte.
El documento señala específicamente que la planta de municiones de Mesquite, Texas, cuya construcción costó a las FFAA estadounidenses 469 millones de dólares, no logró producir ninguna pieza para proyectiles de artillería "que cumpla con las especificaciones del contrato".
A fecha de marzo de 2026, la producción era de apenas 36.000 proyectiles de artillería al mes. El informe estima que, con el tiempo, podría alcanzar los 71.000 proyectiles mensuales, una cifra que sigue estando por debajo del objetivo establecido.
Tras la escalada del conflicto en Ucrania en 2022, Estados Unidos terminó entregando más de 3 millones de proyectiles de artillería a Ucrania, procedentes de sus propias reservas de municiones.
Este déficit amenaza con reducir el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas estadounidenses y aumenta el riesgo de "no poder satisfacer las necesidades operativas de EEUU, sus aliados y los países socios en posibles conflictos futuros", concluye el informe.
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