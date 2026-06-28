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"Modelo de McDonald’s": EEUU busca producir misiles de bajo costo y en serie, afirman medios

"Modelo de McDonald’s": EEUU busca producir misiles de bajo costo y en serie, afirman medios

Sputnik Mundo

La guerra contra Irán agotó el arsenal de misiles estadounidense y señaló la necesidad de revisar la estrategia para el uso de armas costosas y complejas... 28.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-28T17:03+0000

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Ese nuevo enfoque ya se aplica en la planta de la empresa de defensa Co-Aspire, donde el proceso de ensamblaje sigue un "modelo comparable al de McDonald’s": una producción estandarizada en la que cada misil es lo suficientemente sencillo como para montarse siguiendo un manual paso a paso. Según el director ejecutivo de la compañía, Doug Denneny, un trabajador puede aprender el proceso en un mes.De acuerdo con medios, al Pentágono, operando a pleno rendimiento, le llevaría años reemplazar los misiles lanzados contra Irán."El arsenal estadounidense está basado exclusivamente en sistemas de armas caros, complejos y difíciles de fabricar", señaló Michael Horowitz, exfuncionario del Pentágono responsable de innovación militar. Según sus palabras, EEUU ha entrado en una nueva etapa de la guerra que exige transformar su modelo de producción militar.La cantidad importa, el costo importa y la disponibilidad importa, coincidió a su vez el cofundador de la empresa de defensa Castelion y exdirectivo de SpaceX, Andrew Kreitz.El objetivo final de este cambio de estrategia, según medios, es que Estados Unidos sea capaz de sostener conflictos prolongados y producir cientos de misiles de precisión al día, con un ritmo de fabricación superior al de los drones de ataque que hoy dominan los campos de batalla en Ucrania y Oriente Medio.Durante la guerra contra Irán, Washington gastó aproximadamente la mitad de su arsenal de interceptores THAAD para proteger a Israel, informaron medios estadounidenses en mayo. Según las fuentes, el país norteamericano usó más armas de defensa antimisiles en el marco de la operación que el propio Israel. En total, EEUU lanzó más de 200 interceptores THAAD, así como más de 100 misiles Standard Missile 3 y Standard Missile 6 desde barcos en el Mediterráneo oriental.

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