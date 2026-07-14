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Rusia lanza la nave espacial con tripulación ruso-estadounidense a la EEI

Rusia lanza la nave espacial con tripulación ruso-estadounidense a la EEI

Sputnik Mundo

El cohete Soyuz 2.1a con la nave Soyuz MS-29 despega desde el cosmódromo de Baikonur con rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI). La tripulación... 14.07.2026, Sputnik Mundo

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Antes de llegar a la EEI la nave espacial realizará dos órbitas y el vuelo durará poco más de tres horas.Durante la expedición de larga duración, que se prolongará unos ocho meses, los participantes llevarán a cabo un amplio programa científico. Este incluye decenas de experimentos en áreas como medicina, biología, ciencia de materiales y sistemas de soporte vital.Sigue en directo el lanzamiento con Sputnik.

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