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Rusia lanza la nave espacial con tripulación ruso-estadounidense a la EEI
Rusia lanza la nave espacial con tripulación ruso-estadounidense a la EEI
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El cohete Soyuz 2.1a con la nave Soyuz MS-29 despega desde el cosmódromo de Baikonur con rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI). La tripulación... 14.07.2026, Sputnik Mundo
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Antes de llegar a la EEI la nave espacial realizará dos órbitas y el vuelo durará poco más de tres horas.Durante la expedición de larga duración, que se prolongará unos ocho meses, los participantes llevarán a cabo un amplio programa científico. Este incluye decenas de experimentos en áreas como medicina, biología, ciencia de materiales y sistemas de soporte vital.Sigue en directo el lanzamiento con Sputnik.
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Rusia lanza la nave espacial con tripulación ruso-estadounidense a la EEI
14:30 GMT 14.07.2026 (actualizado: 14:32 GMT 14.07.2026)
El cohete Soyuz 2.1a con la nave Soyuz MS-29 despega desde el cosmódromo de Baikonur con rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI). La tripulación incluye a los cosmonautas rusos Piotr Dubrov y Anna Kíkina, así como al astronauta de la NASA Anil Menon.
Antes de llegar a la EEI la nave espacial realizará dos órbitas y el vuelo durará poco más de tres horas.
Durante la expedición de larga duración, que se prolongará unos ocho meses, los participantes llevarán a cabo un amplio programa científico. Este incluye decenas de experimentos en áreas como medicina, biología, ciencia de materiales y sistemas de soporte vital.
Sigue en directo el lanzamiento con Sputnik.