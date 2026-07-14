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Occidente repite viejas estrategias contra Rusia y volverá a fracasar, declara el asesor del Kremlin

Occidente repite viejas estrategias contra Rusia y volverá a fracasar, declara el asesor del Kremlin

Sputnik Mundo

Los países occidentales no consiguieron desintegrar a Rusia durante la década de 1990 y tampoco lograrán hacerlo en la actualidad, pese a mantener una... 14.07.2026, Sputnik Mundo

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Después de la Primera Guerra Mundial, los países occidentales favorecieron el surgimiento del nazismo y posteriormente colaboraron con él, señaló al precisar que después de la Segunda Guerra Mundial, protegieron a antiguos miembros del régimen nazi para utilizarlos en operaciones contra la Unión Soviética y, más adelante, respaldaron a grupos terroristas que actuaron en el Cáucaso Norte.De acuerdo con Pátrushev, "ahora Occidente vuelve a apostar por el neonazismo. Los planes antirrusos no han desaparecido".Asimismo, Pátrushev también responsabilizó al expresidente estadounidense Joe Biden del deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington. Según afirmó, la Administración Biden "llevó las relaciones con Rusia a un pantano del que Washington aún no puede encontrar la salida", pese a que el entonces mandatario conocía los riesgos de una confrontación entre las dos potencias.

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