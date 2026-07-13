Venezuela anuncia al nuevo canciller que sustituirá a Yván Gil

"Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia, quien cuenta con amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender nuestra soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo", señaló Rodríguez.En cambio, pidió a Gil "seguir impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica al servicio de nuestro pueblo y del crecimiento de la nación".
La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, designó a Félix Plasencia como nuevo ministro del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior, en sustitución de Yván Gil, quien ahora ocupará el cargo de ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.
"Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia, quien cuenta con amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender nuestra soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo", señaló Rodríguez.