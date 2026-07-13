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Venezuela anuncia al nuevo canciller que sustituirá a Yván Gil
Venezuela anuncia al nuevo canciller que sustituirá a Yván Gil
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La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, designó a Félix Plasencia como nuevo ministro del Poder Popular de Relaciones y Comercio... 13.07.2026, Sputnik Mundo
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"Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia, quien cuenta con amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender nuestra soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo", señaló Rodríguez.En cambio, pidió a Gil "seguir impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica al servicio de nuestro pueblo y del crecimiento de la nación".
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Venezuela anuncia al nuevo canciller que sustituirá a Yván Gil

22:55 GMT 13.07.2026
© AP Photo / Matias DelacroixYván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, se dirige a una reunión de expertos legales organizada por el Gobierno para pedir la liberación del presidente, el 16 de enero de 2026
Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, se dirige a una reunión de expertos legales organizada por el Gobierno para pedir la liberación del presidente, el 16 de enero de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 13.07.2026
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La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, designó a Félix Plasencia como nuevo ministro del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior, en sustitución de Yván Gil, quien ahora ocupará el cargo de ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.
"Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia, quien cuenta con amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender nuestra soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo", señaló Rodríguez.
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En cambio, pidió a Gil "seguir impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica al servicio de nuestro pueblo y del crecimiento de la nación".
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