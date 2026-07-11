Venezuela agradece a Rusia tras la recepción de su primer envío de ayuda humanitaria

La ayuda humanitaria fue descargada de un avión de la Fuerza Aérea de Rusia en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, al norte del país. Se prevé que este 12 de julio llegue a Venezuela otro vuelo desde la nación euroasiática.La cifra de fallecidos en Venezuela a causa del doble terremoto aumentó a 4.333, de acuerdo con el Gobierno; hay, además, 16.740 heridos.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".
Yván Gil Pinto, canciller de Venezuela, publicó a través de su canal de Telegram el mensaje de agradecimiento, luego de la llegada del primer cargamento con ayuda humanitaria enviado por Rusia al país sudamericano, recientemente azotado por dos sismos de magnitud superior a 7.
"El pueblo venezolano sabe que cuenta con la solidaridad de Rusia y de su Gobierno", apuntó. El diplomático detalló además que tanto los alimentos como los enseres enviados en este cargamento serán distribuidos a través de los mecanismos y centros organizados para la protección de la población afectada.
La ayuda humanitaria fue descargada de un avión de la Fuerza Aérea de Rusia en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, al norte del país. Se prevé que este 12 de julio llegue a Venezuela otro vuelo desde la nación euroasiática.
La cifra de fallecidos en Venezuela a causa del doble terremoto aumentó a 4.333, de acuerdo con el Gobierno; hay, además, 16.740 heridos.