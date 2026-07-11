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Venezuela agradece a Rusia tras la recepción de su primer envío de ayuda humanitaria

Venezuela agradece a Rusia tras la recepción de su primer envío de ayuda humanitaria

Sputnik Mundo

Yván Gil Pinto, canciller de Venezuela, publicó a través de su canal de Telegram el mensaje de agradecimiento, luego de la llegada del primer cargamento con... 11.07.2026, Sputnik Mundo

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La ayuda humanitaria fue descargada de un avión de la Fuerza Aérea de Rusia en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, al norte del país. Se prevé que este 12 de julio llegue a Venezuela otro vuelo desde la nación euroasiática.La cifra de fallecidos en Venezuela a causa del doble terremoto aumentó a 4.333, de acuerdo con el Gobierno; hay, además, 16.740 heridos.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".

https://noticiaslatam.lat/20260711/arriba-a-venezuela-el-primer-cargamento-con-ayuda-humanitaria-desde-rusia-1174252935.html

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