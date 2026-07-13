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Petro ordena que ningún establecimiento militar de Colombia se use para la asunción de De la Espriella
Petro ordena que ningún establecimiento militar de Colombia se use para la asunción de De la Espriella
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El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre el anuncio del equipo de su sucesor, Abelardo de la Espriella, respecto a que se busca que la toma de... 13.07.2026, Sputnik Mundo
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"Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento en que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares; ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo", escribió el mandatario a través de su perfil de X.En ese sentido, el mandatario dijo que, apelando a sus facultades constitucionales y legales, "ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia".
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Petro ordena que ningún establecimiento militar de Colombia se use para la asunción de De la Espriella

04:32 GMT 13.07.2026
© Foto : X - @infopresidenciaGustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 13.07.2026
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El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre el anuncio del equipo de su sucesor, Abelardo de la Espriella, respecto a que se busca que la toma de protesta del próximo mandatario sea en una guarnición militar, pese a que por ley debe realizarse en el Congreso de la República.
"Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento en que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares; ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo", escribió el mandatario a través de su perfil de X.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, pronuncia un discurso durante una ceremonia militar en Bogotá, Colombia, el 5 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 08.07.2026
América Latina
Se eleva la confrontación en Colombia: Petro y De la Espriella tensionan al máximo el clima político
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En ese sentido, el mandatario dijo que, apelando a sus facultades constitucionales y legales, "ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia".
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