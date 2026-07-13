https://noticiaslatam.lat/20260713/petro-ordena-que-ningun-establecimiento-militar-de-colombia-se-use-para-la-asuncion-de-de-la-1174262079.html

Petro ordena que ningún establecimiento militar de Colombia se use para la asunción de De la Espriella

Petro ordena que ningún establecimiento militar de Colombia se use para la asunción de De la Espriella

Sputnik Mundo

El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre el anuncio del equipo de su sucesor, Abelardo de la Espriella, respecto a que se busca que la toma de... 13.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-13T04:32+0000

2026-07-13T04:32+0000

2026-07-13T04:32+0000

américa latina

gustavo petro

abelardo de la espriella

colombia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/12/1173496300_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6cba2befd75961f30e8aea0ab40b6aba.jpg

"Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento en que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares; ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo", escribió el mandatario a través de su perfil de X.En ese sentido, el mandatario dijo que, apelando a sus facultades constitucionales y legales, "ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia".

https://noticiaslatam.lat/20260708/se-eleva-la-confrontacion-en-colombia-petro-y-de-la-espriella-tensionan-al-maximo-el-clima-politico-1174205111.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gustavo petro, abelardo de la espriella, colombia