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La ITTF permite a los jugadores rusos de tenis de mesa competir con la bandera y el himno nacionales
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La Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés) permitirá que los deportistas rusos participen en las competiciones con la... 13.07.2026, Sputnik Mundo
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En estos momentos, se están concretando los detalles, pero la "decisión principal ya está tomada", precisó.El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones aplicables a los deportistas rusos y restableció temporalmente el estatus del Comité Olímpico ruso.
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La ITTF permite a los jugadores rusos de tenis de mesa competir con la bandera y el himno nacionales

09:58 GMT 13.07.2026
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Tenis de mesa - Sputnik Mundo, 1920, 13.07.2026
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La Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés) permitirá que los deportistas rusos participen en las competiciones con la bandera y el himno nacionales a partir del 28 de julio, informó a Sputnik el servicio de prensa de la Federación de Tenis de Mesa de Rusia. Actualmente, se están aclarando los detalles, agregó.
"El Consejo Ejecutivo de la ITTF ha estudiado la cuestión de la participación de deportistas con pasaporte ruso en las competiciones de la ITTF. La admisión comenzará a partir del 28 de julio", indicó.
En estos momentos, se están concretando los detalles, pero la "decisión principal ya está tomada", precisó.
El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones aplicables a los deportistas rusos y restableció temporalmente el estatus del Comité Olímpico ruso.
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