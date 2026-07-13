https://noticiaslatam.lat/20260713/la-ittf-permite-a-los-jugadores-rusos-de-tenis-de-mesa-competir-con-la-bandera-y-el-himno-1174263758.html

La ITTF permite a los jugadores rusos de tenis de mesa competir con la bandera y el himno nacionales

La ITTF permite a los jugadores rusos de tenis de mesa competir con la bandera y el himno nacionales

Sputnik Mundo

La Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés) permitirá que los deportistas rusos participen en las competiciones con la... 13.07.2026, Sputnik Mundo

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En estos momentos, se están concretando los detalles, pero la "decisión principal ya está tomada", precisó.El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones aplicables a los deportistas rusos y restableció temporalmente el estatus del Comité Olímpico ruso.

https://noticiaslatam.lat/20260708/la-federacion-internacional-de-voleibol-levanta-las-restricciones-a-los-atletas-rusos-1174214107.html

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