https://noticiaslatam.lat/20260713/iran-ataco-bases-estadounidenses-en-tres-paises-de-oriente-medio-1174261832.html
Irán atacó bases estadounidenses en tres países de Oriente Medio
Irán atacó bases estadounidenses en tres países de Oriente Medio
Sputnik Mundo
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) se atribuyó los ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait. 13.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-13T03:55+0000
2026-07-13T03:55+0000
2026-07-13T03:55+0000
defensa
cgri
baréin
washington
irán
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Entre los objetivos se encontraban talleres de reparación de aeronaves, sistemas de misiles Patriot, radares y depósitos de combustible y municiones. Teherán también afirma que el centro de mando de drones estadounidense en Baréin fue destruido.Según la CGRI, esta tercera oleada de ataques contra bases militares de Washington en Oriente Medio es una respuesta proporcional a la agresión de Washington.
https://noticiaslatam.lat/20260712/iran-golpea-sistemas-lanzacohetes-multiples-estadounidenses-desplegados-en-kuwait-segun-medios-1174259838.html
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cgri, baréin, washington, irán
cgri, baréin, washington, irán
Irán atacó bases estadounidenses en tres países de Oriente Medio
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) se atribuyó los ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait.
Entre los objetivos se encontraban
talleres de reparación de aeronaves, sistemas de misiles Patriot, radares y depósitos de combustible y municiones.
Teherán también afirma que
el centro de mando de drones estadounidense en Baréin fue destruido.
Según la CGRI, esta tercera oleada de ataques contra bases militares de Washington en Oriente Medio es
una respuesta proporcional a la agresión de Washington.
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