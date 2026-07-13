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https://noticiaslatam.lat/20260713/iran-ataco-bases-estadounidenses-en-tres-paises-de-oriente-medio-1174261832.html
Irán atacó bases estadounidenses en tres países de Oriente Medio
Irán atacó bases estadounidenses en tres países de Oriente Medio
Sputnik Mundo
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) se atribuyó los ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait. 13.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-13T03:55+0000
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Entre los objetivos se encontraban talleres de reparación de aeronaves, sistemas de misiles Patriot, radares y depósitos de combustible y municiones. Teherán también afirma que el centro de mando de drones estadounidense en Baréin fue destruido.Según la CGRI, esta tercera oleada de ataques contra bases militares de Washington en Oriente Medio es una respuesta proporcional a la agresión de Washington.
https://noticiaslatam.lat/20260712/iran-golpea-sistemas-lanzacohetes-multiples-estadounidenses-desplegados-en-kuwait-segun-medios-1174259838.html
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cgri, baréin, washington, irán
cgri, baréin, washington, irán

Irán atacó bases estadounidenses en tres países de Oriente Medio

03:55 GMT 13.07.2026
© AP PhotoLanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa.
Lanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa. - Sputnik Mundo, 1920, 13.07.2026
© AP Photo
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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) se atribuyó los ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait.
Entre los objetivos se encontraban talleres de reparación de aeronaves, sistemas de misiles Patriot, radares y depósitos de combustible y municiones.
La bandera de Irán en la ciudad de Teherán - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
Defensa
Irán golpea sistemas lanzacohetes múltiples estadounidenses desplegados en Kuwait, según medios
ayer, 19:02 GMT
Teherán también afirma que el centro de mando de drones estadounidense en Baréin fue destruido.
Según la CGRI, esta tercera oleada de ataques contra bases militares de Washington en Oriente Medio es una respuesta proporcional a la agresión de Washington.
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