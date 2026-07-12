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Irán golpea sistemas lanzacohetes múltiples estadounidenses desplegados en Kuwait, según medios
Irán golpea sistemas lanzacohetes múltiples estadounidenses desplegados en Kuwait, según medios
Sputnik Mundo
Fuerzas iraníes emplearon drones de ataque en un nuevo golpe contra objetivos estadounidenses en Kuwait, informó la agencia de noticias 'Fars'. 12.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-12T19:02+0000
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica asestó golpes contra sistemas lanzacohetes múltiples Himars de EEUU en Kuwait "durante una operación de alta precisión con drones", señaló la agencia. El medio precisa que las instalaciones preparadas para atacar a Irán fueron destruidas. La noticia llega ante un intercambio de golpes entre EEUU e Irán y el cese de la vigencia del alto el fuego concretado en junio. El ataque coincide con el patrón de represalias iraníes contra las instalaciones de EEUU en Oriente Medio tras las operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes.
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Irán golpea sistemas lanzacohetes múltiples estadounidenses desplegados en Kuwait, según medios
Fuerzas iraníes emplearon drones de ataque en un nuevo golpe contra objetivos estadounidenses en Kuwait, informó la agencia de noticias 'Fars'.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica asestó golpes contra sistemas lanzacohetes múltiples Himars de EEUU en Kuwait "durante una operación de alta precisión con drones", señaló la agencia. El medio precisa que las instalaciones preparadas para atacar a Irán fueron destruidas.
La noticia llega ante un intercambio de golpes entre EEUU e Irán y el cese de la vigencia del alto el fuego concretado en junio. El ataque coincide con el patrón de represalias iraníes contra las instalaciones de EEUU
en Oriente Medio tras las operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes.
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