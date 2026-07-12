https://noticiaslatam.lat/20260712/restablecen-en-cuba-la-conexion-del-sistema-electrico-nacional-1174260778.html

Restablecen en Cuba la conexión del sistema eléctrico nacional

Restablecen en Cuba la conexión del sistema eléctrico nacional

Sputnik Mundo

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó sobre el restablecimiento de la red eléctrica nacional; sin embargo, se mantiene la inestabilidad y los cortes... 12.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-12T22:56+0000

2026-07-12T22:56+0000

2026-07-12T22:56+0000

américa latina

cuba

eeuu

la habana

bruno rodríguez

electricidad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/16/1158418474_0:97:1033:678_1920x0_80_0_0_22caeaa1e0e6ad9161099a50ea84cc5c.jpg

Los apagones se extendieron por más de 40 horas en varias localidades de La Habana, lo cual afectó también el abastecimiento de agua debido a la falta de electricidad para el bombeo.Según escribió en la red social X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, el colapso de la red eléctrica nacional en la isla es "consecuencia directa" del cerco petrolero y el recrudecimiento del bloqueo de EEUU.También apuntó que Washington somete al pueblo de la nación caribeña a un "castigo colectivo" con el que apuestan para "destruir la Revolución Cubana".El 10 de julio, Cuba sufrió otro colapso en su red nacional, el cuarto en 2026 y el segundo en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.

https://noticiaslatam.lat/20260712/diaz-canel-anticipa-un-proceso-muy-complejo-para-la-recuperacion-del-sistema-electrico-de-cuba-1174256347.html

cuba

eeuu

la habana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cuba, eeuu, la habana, bruno rodríguez, electricidad