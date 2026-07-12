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Restablecen en Cuba la conexión del sistema eléctrico nacional
Restablecen en Cuba la conexión del sistema eléctrico nacional
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La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó sobre el restablecimiento de la red eléctrica nacional; sin embargo, se mantiene la inestabilidad y los cortes... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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Los apagones se extendieron por más de 40 horas en varias localidades de La Habana, lo cual afectó también el abastecimiento de agua debido a la falta de electricidad para el bombeo.Según escribió en la red social X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, el colapso de la red eléctrica nacional en la isla es "consecuencia directa" del cerco petrolero y el recrudecimiento del bloqueo de EEUU.También apuntó que Washington somete al pueblo de la nación caribeña a un "castigo colectivo" con el que apuestan para "destruir la Revolución Cubana".El 10 de julio, Cuba sufrió otro colapso en su red nacional, el cuarto en 2026 y el segundo en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.
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Restablecen en Cuba la conexión del sistema eléctrico nacional

22:56 GMT 12.07.2026
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Trabajadores UNE - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
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La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó sobre el restablecimiento de la red eléctrica nacional; sin embargo, se mantiene la inestabilidad y los cortes prolongados en el servicio debido a la baja capacidad de generación.
"A las 6:30 de esta mañana [GMT -4] quedó interconectado el SEN (sistema eléctrico nacional) en todo el país", apuntó la UNE; en tanto, las empresas locales en las diferentes provincias dan cuenta de cortes persistentes y prolongados.
Los apagones se extendieron por más de 40 horas en varias localidades de La Habana, lo cual afectó también el abastecimiento de agua debido a la falta de electricidad para el bombeo.
Según escribió en la red social X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, el colapso de la red eléctrica nacional en la isla es "consecuencia directa" del cerco petrolero y el recrudecimiento del bloqueo de EEUU.
Apagones en Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
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Díaz-Canel anticipa un "proceso muy complejo" para la recuperación del sistema eléctrico de Cuba
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También apuntó que Washington somete al pueblo de la nación caribeña a un "castigo colectivo" con el que apuestan para "destruir la Revolución Cubana".
El 10 de julio, Cuba sufrió otro colapso en su red nacional, el cuarto en 2026 y el segundo en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.
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