Restablecen en Cuba la conexión del sistema eléctrico nacional

Los apagones se extendieron por más de 40 horas en varias localidades de La Habana, lo cual afectó también el abastecimiento de agua debido a la falta de electricidad para el bombeo.Según escribió en la red social X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, el colapso de la red eléctrica nacional en la isla es "consecuencia directa" del cerco petrolero y el recrudecimiento del bloqueo de EEUU.También apuntó que Washington somete al pueblo de la nación caribeña a un "castigo colectivo" con el que apuestan para "destruir la Revolución Cubana".El 10 de julio, Cuba sufrió otro colapso en su red nacional, el cuarto en 2026 y el segundo en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó sobre el restablecimiento de la red eléctrica nacional; sin embargo, se mantiene la inestabilidad y los cortes prolongados en el servicio debido a la baja capacidad de generación.
"A las 6:30 de esta mañana [GMT -4] quedó interconectado el SEN (sistema eléctrico nacional) en todo el país", apuntó la UNE; en tanto, las empresas locales en las diferentes provincias dan cuenta de cortes persistentes y prolongados.
Los apagones se extendieron por más de 40 horas en varias localidades de La Habana, lo cual afectó también el abastecimiento de agua debido a la falta de electricidad para el bombeo.
Según escribió en la red social X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, el colapso de la red eléctrica nacional en la isla es "consecuencia directa" del cerco petrolero y el recrudecimiento del bloqueo de EEUU.
También apuntó que Washington somete al pueblo de la nación caribeña a un "castigo colectivo" con el que apuestan para "destruir la Revolución Cubana".
El 10 de julio, Cuba sufrió otro colapso en su red nacional, el cuarto en 2026 y el segundo en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.
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