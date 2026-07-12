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Díaz-Canel anticipa un "proceso muy complejo" para la recuperación del sistema eléctrico de Cuba
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió a través de su cuenta de X que la caída del sistema eléctrico nacional que se registró en la víspera "añade... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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"Ya hay máquinas en arranque, otras sincronizando y subiendo cargas. Proceso muy complejo, bajo el genocida cerco petrolero. Cuba no es una amenaza, EEUU sí", añadió en su publicación.En un sentido similar se pronunció Bruno Rodríguez, canciller de la isla, quien en un mensaje a través de la misma red social responsabilizó al "cerco energético y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EEUU". En la víspera, Cuba sufrió otro colapso en su red nacional, el cuarto en 2026 y el segundo en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.La red nacional había sido restablecida recién el pasado 8 de julio, tras el colapso ocurrido dos días antes, pero persistía la baja capacidad de generación y los apagones se extendían más de 20 horas.Además, los cortes eléctricos afectan servicios básicos como el abastecimiento de agua y varias localidades de la capital cubana no reciben ese servicio hace más de una semana.
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Díaz-Canel anticipa un "proceso muy complejo" para la recuperación del sistema eléctrico de Cuba

04:13 GMT 12.07.2026
© AP Photo / Ramon EspinosaApagones en Cuba
Apagones en Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió a través de su cuenta de X que la caída del sistema eléctrico nacional que se registró en la víspera "añade tensiones a la recuperación"; sin embargo, señaló que siguen las labores para lograr su reparación.
"Ya hay máquinas en arranque, otras sincronizando y subiendo cargas. Proceso muy complejo, bajo el genocida cerco petrolero. Cuba no es una amenaza, EEUU sí", añadió en su publicación.
En un sentido similar se pronunció Bruno Rodríguez, canciller de la isla, quien en un mensaje a través de la misma red social responsabilizó al "cerco energético y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EEUU".
"Forma parte del castigo colectivo al pueblo cubano, al que el Gobierno estadounidense está apostando para destruir la Revolución Cubana", ahondó.
En la víspera, Cuba sufrió otro colapso en su red nacional, el cuarto en 2026 y el segundo en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.
La red nacional había sido restablecida recién el pasado 8 de julio, tras el colapso ocurrido dos días antes, pero persistía la baja capacidad de generación y los apagones se extendían más de 20 horas.
Actualmente, Cuba sufre un apagón eléctrico. - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2026
América Latina
Cuba reporta una nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional
10 de julio, 22:22 GMT
Además, los cortes eléctricos afectan servicios básicos como el abastecimiento de agua y varias localidades de la capital cubana no reciben ese servicio hace más de una semana.
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