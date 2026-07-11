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¿Cuánta basura se estima que el Mundial generará en las ciudades sede de México?
¿Cuánta basura se estima que el Mundial generará en las ciudades sede de México?
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Roberto Castillo Cruz, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), dijo en entrevista con el diario mexicano El Economista que tan solo en la capital mexicana se generaron 40 toneladas de basura tras el partido entre la selección nacional y Corea del Sur. Al considerar que alrededor de 730.000 personas participaron en los festejos, en promedio cada una generó 55 gramos de desperdicios.Así, en promedio, se habrían generado hasta 55 toneladas de basura por cada uno de los días que jugó la selección nacional tan solo en las reuniones multitudinarias que se realizaron en la Ciudad de México. Montserrat Ramírez, directora de Operaciones de ECOCE, destacó por su lado al diario que, a nivel nacional, se generan 140.000 toneladas de residuos.
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¿Cuánta basura se estima que el Mundial generará en las ciudades sede de México?

22:03 GMT 11.07.2026
© AP Photo / Christian PalmaAficionados mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México
Aficionados mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 11.07.2026
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Se espera que, al concluir el Mundial de Fútbol 2026, en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las tres ciudades sede en el país latinoamericano, se generen un total de 37.000 toneladas de basura, de acuerdo con un análisis de Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE) que se realizó previo al evento deportivo.
Roberto Castillo Cruz, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), dijo en entrevista con el diario mexicano El Economista que tan solo en la capital mexicana se generaron 40 toneladas de basura tras el partido entre la selección nacional y Corea del Sur.
Al considerar que alrededor de 730.000 personas participaron en los festejos, en promedio cada una generó 55 gramos de desperdicios.
Aficionados mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 06.07.2026
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Así, en promedio, se habrían generado hasta 55 toneladas de basura por cada uno de los días que jugó la selección nacional tan solo en las reuniones multitudinarias que se realizaron en la Ciudad de México.
Montserrat Ramírez, directora de Operaciones de ECOCE, destacó por su lado al diario que, a nivel nacional, se generan 140.000 toneladas de residuos.
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