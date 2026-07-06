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Más de 1,3 millones de personas se dieron cita en la capital de México para ver el partido contra Inglaterra
Más de 1,3 millones de personas se dieron cita en la capital de México para ver el partido contra Inglaterra
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Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó a través de redes sociales que en total asistieron un millón 350.000 personas para ver el... 06.07.2026, Sputnik Mundo
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México fue eliminado del Mundial tras su derrota frente a Inglaterra. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reconoció el esfuerzo del equipo nacional a través de un mensaje en sus redes sociales."¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre", escribió.El próximo desafío de Inglaterra será contra Noruega, que eliminó a Brasil en la misma jornada, y se jugará el 11 de julio en la ciudad estadounidense de Miami, Florida (sureste).
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Más de 1,3 millones de personas se dieron cita en la capital de México para ver el partido contra Inglaterra

04:06 GMT 06.07.2026
© AP Photo / Christian PalmaAficionados mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México
Aficionados mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 06.07.2026
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Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó a través de redes sociales que en total asistieron un millón 350.000 personas para ver el partido contra la selección inglesa. Al respecto, dijo que ya se emprenden acciones para el regreso a casa de los aficionados.
México fue eliminado del Mundial tras su derrota frente a Inglaterra. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reconoció el esfuerzo del equipo nacional a través de un mensaje en sus redes sociales.
Festejos en México - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
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Festejos por los triunfos de México en el Mundial "han sido una válvula de escape" para la población, dice experto
4 de julio, 21:15 GMT
"¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre", escribió.
El próximo desafío de Inglaterra será contra Noruega, que eliminó a Brasil en la misma jornada, y se jugará el 11 de julio en la ciudad estadounidense de Miami, Florida (sureste).
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