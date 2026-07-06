https://noticiaslatam.lat/20260706/mas-de-13-millones-de-personas-se-dieron-cita-en-la-capital-de-mexico-para-ver-el-partido-contra-1174185769.html

Más de 1,3 millones de personas se dieron cita en la capital de México para ver el partido contra Inglaterra

Más de 1,3 millones de personas se dieron cita en la capital de México para ver el partido contra Inglaterra

Sputnik Mundo

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó a través de redes sociales que en total asistieron un millón 350.000 personas para ver el... 06.07.2026, Sputnik Mundo

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México fue eliminado del Mundial tras su derrota frente a Inglaterra. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reconoció el esfuerzo del equipo nacional a través de un mensaje en sus redes sociales."¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre", escribió.El próximo desafío de Inglaterra será contra Noruega, que eliminó a Brasil en la misma jornada, y se jugará el 11 de julio en la ciudad estadounidense de Miami, Florida (sureste).

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