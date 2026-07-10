https://noticiaslatam.lat/20260710/desmantelan-un-plan-de-kiev-para-atacar-con-drones-un-aerodromo-militar-en-la-ciudad-rusa-de-rostov-1174240736.html

Desmantelan un plan de Kiev para atacar con drones un aeródromo militar en la ciudad rusa de Rostov del Don

Desmantelan un plan de Kiev para atacar con drones un aeródromo militar en la ciudad rusa de Rostov del Don

Sputnik Mundo

El objetivo de ese atentado a gran escala era destruir la infraestructura, matar al personar y detonar el parque aeronáutico, declaró el Servicio Federal de... 10.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-10T09:08+0000

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Para ello, se planeaba utilizar 13 drones FPV, dotados de sistemas de inteligencia artificial. Cada dron llevaría una carga explosiva equivalente a más de un kilo de trilita, precisó el organismo.Fue posible desbaratar este plan porque el individuo, al que la inteligencia ucraniana había escogido como autor material del ataque, avisó a los cuerpos de seguridad rusos que, a su vez, iniciaron un operativo de contrainteligencia.El hombre recibió de Kiev las coordenadas de un escondite con drones FPV e instrucciones para llevar a cabo el ataque, así como un 20% de la recompensa prometida.Una vez localizados y desactivados los drones, los agentes de seguridad rusos le ordenaron que cortara la comunicación con su contacto en Kiev.De acuerdo con el Código Penal vigente en Rusia, la persona que haya participado en los preparativos de un acto terrorista queda exenta de responsabilidad penal si ha contribuido a prevenir el atentado mediante una advertencia oportuna o de otro modo, y siempre y cuando en sus acciones no concurra otro delito.

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