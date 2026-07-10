https://noticiaslatam.lat/20260710/desmantelan-un-plan-de-kiev-para-atacar-con-drones-un-aerodromo-militar-en-la-ciudad-rusa-de-rostov-1174240736.html
Desmantelan un plan de Kiev para atacar con drones un aeródromo militar en la ciudad rusa de Rostov del Don
Desmantelan un plan de Kiev para atacar con drones un aeródromo militar en la ciudad rusa de Rostov del Don
Sputnik Mundo
El objetivo de ese atentado a gran escala era destruir la infraestructura, matar al personar y detonar el parque aeronáutico, declaró el Servicio Federal de... 10.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-10T09:08+0000
2026-07-10T09:08+0000
2026-07-10T09:08+0000
internacional
rusia
ucrania
rostov del don
🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto
servicio federal de seguridad de rusia (fsb)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/1a/1155728703_0:31:1624:945_1920x0_80_0_0_ca9873f3fb744faea6c2f2db13012ed1.jpg
Para ello, se planeaba utilizar 13 drones FPV, dotados de sistemas de inteligencia artificial. Cada dron llevaría una carga explosiva equivalente a más de un kilo de trilita, precisó el organismo.Fue posible desbaratar este plan porque el individuo, al que la inteligencia ucraniana había escogido como autor material del ataque, avisó a los cuerpos de seguridad rusos que, a su vez, iniciaron un operativo de contrainteligencia.El hombre recibió de Kiev las coordenadas de un escondite con drones FPV e instrucciones para llevar a cabo el ataque, así como un 20% de la recompensa prometida.Una vez localizados y desactivados los drones, los agentes de seguridad rusos le ordenaron que cortara la comunicación con su contacto en Kiev.De acuerdo con el Código Penal vigente en Rusia, la persona que haya participado en los preparativos de un acto terrorista queda exenta de responsabilidad penal si ha contribuido a prevenir el atentado mediante una advertencia oportuna o de otro modo, y siempre y cuando en sus acciones no concurra otro delito.
https://noticiaslatam.lat/20260626/el-fsb-detiene-a-un-joven-que-administraba-una-red-terrorista-internacional-supervisada-por-kiev--1174059745.html
ucrania
rostov del don
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/1a/1155728703_162:0:1462:975_1920x0_80_0_0_f8dc495ae34004671c042b88dc9742e3.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, rostov del don, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, servicio federal de seguridad de rusia (fsb)
rusia, ucrania, rostov del don, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, servicio federal de seguridad de rusia (fsb)
Desmantelan un plan de Kiev para atacar con drones un aeródromo militar en la ciudad rusa de Rostov del Don
El objetivo de ese atentado a gran escala era destruir la infraestructura, matar al personar y detonar el parque aeronáutico, declaró el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).
Para ello, se planeaba utilizar 13 drones FPV, dotados de sistemas de inteligencia artificial. Cada dron llevaría una carga explosiva equivalente a más de un kilo de trilita, precisó el organismo.
Fue posible desbaratar este plan porque el individuo, al que la inteligencia ucraniana había escogido como autor material del ataque, avisó a los cuerpos de seguridad rusos que, a su vez, iniciaron un operativo de contrainteligencia.
El hombre recibió de Kiev las coordenadas de un escondite con drones FPV e instrucciones para llevar a cabo el ataque, así como un 20% de la recompensa prometida.
Una vez localizados y desactivados los drones, los agentes de seguridad rusos le ordenaron que cortara la comunicación con su contacto en Kiev.
De acuerdo con el Código Penal vigente en Rusia, la persona que haya participado en los preparativos de un acto terrorista queda exenta de responsabilidad penal si ha contribuido a prevenir el atentado mediante una advertencia oportuna o de otro modo, y siempre y cuando en sus acciones no concurra otro delito.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.