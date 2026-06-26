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El FSB detiene a un joven que administraba una red terrorista internacional supervisada por Kiev | Video
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El adolescente de 17 años detenido administraba una red involucrada en actividades terroristas en territorio ruso, en particular, los tiroteos en escuelas... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el FSB, el residente en la república rusa de Daguestán, con financiamiento de la inteligencia ucraniana, reclutaba a adolescentes y les daba instrucciones sobre cómo fabricar artefactos explosivos caseros y mantener la conspiración.Según el joven, estuvo involucrado en la planificación de al menos 15 delitos en 10 regiones de Rusia, en particular, en la región de Moscú, San Petersburgo, del Cáucaso del Norte y de Siberia.Sus cómplices también actuaron en el extranjero. Por ejemplo, solo en 2026 incendiaron más de 20 autos y difundieron noticias falsas sobre la colocación de bombas en instituciones educativas de ciudades estadounidenses y europeas, admitió.En el momento de su detención, detalla el FSB, el adolescente administraba recursos informativos que promovían la ideología terrorista, cuya audiencia superaba los 200.000 usuarios de internet, de los cuales aproximadamente 5.000 eran miembros activos de esta comunidad."En Kiev se produjeron grabaciones de video, fotografías y textos para reclutar radicales estadounidenses y europeos, así como para promocionar los recursos de la comunidad en redes sociales y aplicaciones de mensajería extranjeras", comunicó el organismo.*Proscrito en Rusia por ser terrorista
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El FSB detiene a un joven que administraba una red terrorista internacional supervisada por Kiev | Video
11:00 GMT 26.06.2026 (actualizado: 11:04 GMT 26.06.2026)
El adolescente de 17 años detenido administraba una red involucrada en actividades terroristas en territorio ruso, en particular, los tiroteos en escuelas, informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). El joven reconoció que recibía órdenes y financiamiento del Servicio de Seguridad de Ucrania, según el video del interrogatorio.
De acuerdo con el FSB, el residente en la república rusa de Daguestán, con financiamiento de la inteligencia ucraniana, reclutaba a adolescentes y les daba instrucciones sobre cómo fabricar artefactos explosivos caseros y mantener la conspiración.
"El objetivo de nuestra organización era promover el movimiento Columbine* y cometer asesinatos en masa", confesó el detenido.
Según el joven, estuvo involucrado en la planificación de al menos 15 delitos en 10 regiones de Rusia, en particular, en la región de Moscú, San Petersburgo, del Cáucaso del Norte y de Siberia.
El fenómeno de Columbine hace referencia a ataques armados perpetrados por un estudiante o una persona ajena a la institución contra alumnos dentro de un centro educativo, inspirados por la masacre de la escuela secundaria de Columbine (estado estadounidense de Colorado), ocurrido el 20 de abril de 1999. También se conoce como el efecto Columbine.
Sus cómplices también actuaron en el extranjero. Por ejemplo, solo en 2026 incendiaron más de 20 autos y difundieron noticias falsas sobre la colocación de bombas en instituciones educativas de ciudades estadounidenses y europeas, admitió.
16 de noviembre 2025, 03:41 GMT
En el momento de su detención, detalla el FSB, el adolescente administraba recursos informativos que promovían la ideología terrorista, cuya audiencia superaba los 200.000 usuarios de internet, de los cuales aproximadamente 5.000 eran miembros activos de esta comunidad.
"En Kiev se produjeron grabaciones de video, fotografías y textos para reclutar radicales estadounidenses y europeos, así como para promocionar los recursos de la comunidad en redes sociales y aplicaciones de mensajería extranjeras", comunicó el organismo.
*Proscrito en Rusia por ser terrorista
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