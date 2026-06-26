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El FSB detiene a un joven que administraba una red terrorista internacional supervisada por Kiev | Video

El FSB detiene a un joven que administraba una red terrorista internacional supervisada por Kiev | Video

Sputnik Mundo

El adolescente de 17 años detenido administraba una red involucrada en actividades terroristas en territorio ruso, en particular, los tiroteos en escuelas... 26.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el FSB, el residente en la república rusa de Daguestán, con financiamiento de la inteligencia ucraniana, reclutaba a adolescentes y les daba instrucciones sobre cómo fabricar artefactos explosivos caseros y mantener la conspiración.Según el joven, estuvo involucrado en la planificación de al menos 15 delitos en 10 regiones de Rusia, en particular, en la región de Moscú, San Petersburgo, del Cáucaso del Norte y de Siberia.Sus cómplices también actuaron en el extranjero. Por ejemplo, solo en 2026 incendiaron más de 20 autos y difundieron noticias falsas sobre la colocación de bombas en instituciones educativas de ciudades estadounidenses y europeas, admitió.En el momento de su detención, detalla el FSB, el adolescente administraba recursos informativos que promovían la ideología terrorista, cuya audiencia superaba los 200.000 usuarios de internet, de los cuales aproximadamente 5.000 eran miembros activos de esta comunidad."En Kiev se produjeron grabaciones de video, fotografías y textos para reclutar radicales estadounidenses y europeos, así como para promocionar los recursos de la comunidad en redes sociales y aplicaciones de mensajería extranjeras", comunicó el organismo.*Proscrito en Rusia por ser terrorista

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