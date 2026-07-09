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Rusia afianza su avance en Járkov y Sumi con más de 1.300 bajas ucranianas en 24 horas

Rusia afianza su avance en Járkov y Sumi con más de 1.300 bajas ucranianas en 24 horas

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia continúan con el desarrollo de la operación militar especial en Ucrania, logrando nuevos avances tácticos en las regiones de Járkov y Sumi... 09.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-09T13:04+0000

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El mayor número de bajas ucranianas se registró en la línea de operaciones del grupo de tropas Este, donde, según el ente castrense, Kiev perdió más de 450 militares. En las últimas 24 horas, las pérdidas enemigas en la línea de operaciones del grupo Norte alcanzaron hasta 170 soldados. A ellas se suman más de 210 bajas en la línea del grupo Oeste, más de 175 en la del grupo Sur, más de 325 en la del grupo Centro y hasta 55 causadas por el grupo Dniéper.Durante la pasada jornada, los soldados rusos destruyeron numerosos equipos militares, incluidos 17 vehículos blindados (entre ellos un M113), 71 automóviles, siete piezas de artillería, un sistema de lanzamiento múltiple Grad y tres estaciones de guerra electrónica.Asimismo, las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante el último día nueve bombas aéreas guiadas y 468 drones, mientras la aviación, los misiles y la artillería atacaron centros logísticos, depósitos de combustible y municiones, así como puntos de despliegue de mercenarios en 142 zonas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países.

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